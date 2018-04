Es läuft nicht bei der Deutschen Bank. Deshalb will der Aufsichtsrat noch am Sonntag über die Zukunft von Vorstandschef John Cryan beraten. Einem Medienbericht zufolge steht dessen Rausschmiss schon fest - und auch ein Nachfolger ist demnach schon gefunden.

Die Deutsche Bank wird am Sonntag über die Zukunft ihres angeschlagenen Vorstandschefs John Cryan beraten. Der Aufsichtsrat werde sich am Abend mit der Personalie beschäftigen, teilte Deutschlands führendes Geldhaus in einer knappen Pflichtveröffentlichung mit. Darin stand: "Es ist vorgesehen, noch am selben Tag eine Entscheidung in diesem Zusammenhang zu treffen." Die Bank bestätigte damit Informationen mehrerer Medien.

Spiegel Online berichtete am Sonntag, dass Christian Sewing Cryans Nachfolger werden soll. Sewing ist Leiter der Privatkundensparte. Demnach würde Investmentbanking-Chef Marcus Schenck überraschenderweise leer ausgehen. An einer internen Lösung hatten einige Großaktionäre aber zuletzt immer wieder Zweifel verlauten lassen.

Cryan will im Amt bleiben

Cryan war 2015 als Sanierer angetreten, um die Deutsche Bank aus der Krise zu steuern. In den vergangenen Monaten hat der 57-jährige Brite aber mehrere Rückschläge erlitten. Für 2017 meldete die Bank vor allem wegen der US-Steuerreform das dritte Verlustjahr in Folge.

Vor zwei Wochen sickerte bereits durch, dass Aufsichtsratschef Paul Achleitner mit der Suche nach einem Nachfolger für Cryan begonnen hat. Von Achleitner war dazu nichts zu hören - im Gegensatz zu Cryan, der erklärte, an Bord bleiben zu wollen. "Ich möchte Ihnen versichern, dass ich mich weiterhin mit all meiner Kraft für die Bank einsetze und gemeinsam mit Ihnen den Weg weiter gehen möchte, den wir vor rund drei Jahren angetreten haben", schrieb Cryan, dessen Vertrag noch bis zum Jahr 2020 läuft, kurz vor Ostern an die Mitarbeiter.

Sendung: hr-iNFO, 08.04.2018, 10 Uhr