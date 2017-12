Wer sich in und um Kassel derzeit auf ein Paket freut, wartet oft vergeblich. DHL kommt mit der Auslieferung nicht hinterher. Um den Paketstau aufzulösen, müssen Kunden ihre Lieferung in einem Lager abholen - fernab in einem Industriegebiet.

Wegen vieler unausgelieferter Pakete vor Weihnachten greift die Deutsche Post in Kassel zu ungewöhnlichen Methoden. Das Unternehmen hat in Lohfelden im Landkreis Kassel ein Lager in einem Industriegebiet angemietet und fordert Kunden nun auf, ihre Pakete dort selbst abzuholen. Statt Frei-Haus-Lieferung der Sendungen landet lediglich eine kurze Nachricht im Briefkasten.

"Wir wollen die Menge der Pakete so schnell wie möglich auf Null reduzieren", sagte ein Sprecher der Post am Donnerstag. Es handele sich nicht um eine Fehlplanung des Unternehmens. Man habe die Zahl der Paketzusteller in der Stadt um 40 auf über 100 erhöht. Doch drei Streiktage im Paketzentrum Staufenberg hätten in Kassel für einen Rückstand gesorgt.

Die HNA hatte zuerst über das Abholzentrum berichtet . Betroffen sind Kunden aus der Stadt und dem Kreis Kassel. Auch bei Lieferungen im Schwalm-Eder-Kreis und dem Werra-Meißner-Kreis kommt es derzeit zu Verzögerungen.

Wer kein Auto hat, ist aufgeschmissen

Bei vielen Kunden, von denen einige seit Wochen auf ihre Pakete warten, führt die Selbstabholung zu Verdruss. Die Abholstation in der Halle eines ehemaligen Autohauses liegt abseits in einem Industriegebiet. Aus der Kasseler Innenstadt sind es gut zehn Kilometer, für die man mindestens 15 Minuten braucht. Ohne Auto ist die Adresse nur schwer zu erreichen.

Die Post bittet ihre Kunden um Verständnis. Man habe sich vergeblich um die Erlaubnis bemüht, zweimal sonntags auszuliefern. Die jetzige Lösung in Kassel sei ein Einzelfall. "Wir entschuldigen uns für die weiten Wege, aber wir wollten diese Option anbieten und sie wird genutzt", sagte der Post-Sprecher.

In Härtefällen, bei denen Kunden die Pakete nicht abholen könnten, werde man Lösungen finden. Das Abholzentrum soll noch bis zum 29. Dezember bestehen bleiben.