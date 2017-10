Diese 10 Fälle prangert der Steuerzahlerbund in Hessen an

In seinem Schwarzbuch hat der Bund der Steuerzahler auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Fälle von Geldverschwendung in Hessen kritisiert. Die bemängelten Beispiele reichen dabei vom Landesticket für Beamte bis zu einer kranken Linde.

51 Millionen Euro für ein Landesticket im öffentlichen Nahverkehr für Beamte, 25 Millionen Euro für den Umbau von zwei U-Bahn-Haltestellen oder ein millionenschweres Landgestüt in Dillenburg: Der Bund der Steuerzahler Hessen (BdSt) sieht in seinem am Donnerstag vorgestellten Schwarzbuch 2017/2018 erneut zahlreiche Fälle von Steuerverschwendung in Hessen. Insgesamt zehn Fälle von öffentlicher Fehlplanung werden angeprangert.

Landesticket ist "klärungsbedürftig"

Dass Schüler für ihr neues Schülerticket für den öffentlichen Personennahverkehr einen Eigenbeitrag leisten müssen, ihre verbeamteten Lehrer für ihr Landesticket dagegen nicht, findet der Steuerzahlerbund zumindest klärungsbedürftig. Schließlich müssten ja auch die Nutzer von Jobtickets vieler Kommunen oder privater Unternehmen einen Eigenbeitrag leisten. Die Zusatzkosten für den Landeshaushalt belaufen sich in diesem Fall auf 51 Millionen Euro jährlich.

Kritisch sehen die Steuerzahlervertreter auch den Umbau der U5-Haltestellen in Frankfurt. Knapp 25 Millionen Euro für die Stationen Glauburgstraße und Musterschule seien schon sehr viel Geld, wenn am Ende die Barrierefreiheit nur im mittleren Drittel der Bahnsteige gewährleistet sei, so die Kritik. Ursprünglich waren für den Umbau der 8,7 Millionen Euro kalkuliert worden.

Auch bei der Fortführung des umstrittenen Landgestüts in Dillenburg befürchtet der Steuerzahlerbund teure Folgen für den Steuerzahler. Sinnvoller wäre eine Schließung oder Privatisierung des landeseigenen Gestüts gewesen. Bisher zahlt das Land eine Million Euro jährlich für das Gestüt.

In Heringen wurde 2014 eine Straße zu einem Heizkraftwerk gebaut, die bis heute nicht genutzt werden kann. Die Planer kalkulierten hier offenbar den Bahnübergang nicht ein, der direkt an der Straße liegt. Rangierende Züge blockieren den Weg regelmäßig, nun muss ein Rangiergleis um 260 Meter verlängert werden. Diese Planungsfehler kämen den Steuerzahler nun teuer zu stehen, beklagt der Steuerzahlerbund. Allein die Stadt Heringen bleibt in diesem Fall auf gut einer Rechnung von mehr als einer Million Euro sitzen.

Mehrkosten für die Steuerzahler drohen in aller Regel, wenn Gebäude von der öffentlichen Hand geplant werden, ohne vorher die künftige Nutzung zu bestimmen. So geschehen beim Frankfurter Stadthaus in der neuen Altstadt, das 2012 zunächst als Veranstaltungshaus geplant worden war, jetzt aber teilweise als Kirchenmuseum genutzt werden soll. Die ursprünglichen Kosten sollten 18,4 Millionen Euro betragen, inzwischen sind bereits 24,7 Millionen angefallen. Und für den Umbau zum Kirchenmuseum dürfte erneut ein Aufschlag fällig werden.

Noch ein Fall aus Frankfurt, der den Steuerzahlerbund aufregt: So versäumte es die Stadt, wie geplant ab 2010 mehr Geld für die Nutzung öffentlicher Werbeflächen zu verlangen. Tatsächlich gelten erst ab 2018 Verträge, die für der Stadt höhere Einnahmen sichern. Der Einnahmeausfall für die vergangenen acht Jahre liegt laut BdSt "auf jeden Fall im zweistelligen Millionenbereich".

Die Landesregierung hat zwischen 2014 und 2016 im Durchschnitt jeden Tag eine Publikation herausgegeben, hat der Bund der Steuerzahler nachgerechnet. Die "Publikationsflut aus Hessens Regierung" müsse besser kontrolliert und die Kosten dafür transparent dargelegt werden, fordert der BdSt. Ein Beispiel: Das Wissenschaftsministerium veröffentlichte 2016 eine Hochglanz-Broschüre mit dem Titel "2 ½". Die Zahl stand dabei für die Hälfte der Legislaturperiode, für die in der Broschüre eine Zwischenbilanz gezogen werden sollte. Kostenpunkt: 31.000 Euro. Sinn: zweifelhaft, befindet der Steuerzahlerbund.

Ein Dauer-Aufreger: die Kosten für Polizeieinsätze bei Spielen der Fußball-Bundesliga. Allein zwei Hessenderbys zwischen Eintracht Frankfurt und Darmstadt 98 kosteten die Steuerzahler in den vergangenen Jahren rund 2,1 Millionen Euro. Es sei nicht nachvollziehbar, dass das Land Hessen nicht versucht hat, die Veranstalter an den Kosten zu beteiligen, findet der BdSt.

Auch den Stadionbau beziehungsweise -umbau für FSV Frankfurt und Kickers Offenbach kritisiert der Steuerzahlerbund unter der Überschrift "Hochklassige Stadien für unterklassige Vereine". In Ballungsräumen müsse alles getan werden, um gemeinsame Stadionlösungen für mehrere Vereine zu finden.

Zu guter Letzt führt der BdSt Hessen in seinem Schwarzbuch eine 400 Jahre alte, kranke Linde in Oberursel (Hochtaunus) auf. 77.000 Euro machte der Regionalpark RheinMain Taunushang locker, um die Linde zu einem Kunstobjekt zu machen. Sie hat - so das Ergebnis eines Künstlerwettbewerbs - eine "luftige Vitrine" bekommen. Zudem sollen an dem Ort regelmäßig Lesungen stattfinden - der nahen A661 und ihrem Verkehrslärm zum Trotz.