Drohnen können fotografieren, filmen oder Dinge transportieren. Sind dadurch Privatsphäre oder Sicherheit in Gefahr, bietet ein Kasseler Unternehmen Abhilfe - mit einer selbst entwickelten Drohnen-Abwehr.

Die Idee für ein Alarmsystem gegen Drohnen kam Jörg Lamprecht und Ingo Seebach bei der vorletzten Bundestagswahl. Während einer Wahlveranstaltung in Dresden war Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) eine Drohne der Piratenpartei vor die Füße gefallen.

Wenig später, vor vier Jahren, gründeten sie in Kassel das Startup Dedrone . Ihr Produkt: der Drone-Tracker. Mithilfe von Kameras, Mikrofonen und einer speziellen Software erkennt der Tracker Drohnen anhand ihrer Form, ihres Flugverhaltens und ihres Aussehens.

"So können wir herausfinden, ob es sich um eine Drohne oder einen Vogel handelt", sagt Seebach. Die Preise für ein Alarmsystem beginnen bei 20.000 Euro.

"Drohnen können auch Sprengstoff befördern", sagt Unternehmer Seebach. Zudem sei immer wieder zu hören, dass Häftlingen mit Drohnen Drogen geschickt würden. Gefängnisse gehörten deswegen zu den größten Kunden des Startups.

Im Januar 2016 verlegte das Startup mit inzwischen etwa 70 Mitarbeitern seinen Hauptsitz ins Silicon Valley im US-Bundesstaat Kalifornien. Dort organisiert das Unternehmen Vertrieb, Marketing und Finanzen. Dennoch möchte das Unternehmen seinen Sitz in Kassel nicht missen. "Wir haben hier sehr gute Ingenieure und Naturwissenschaftler, die wären im Silicon Valley bestimmt doppelt so teuer", sagt Seebach.

Der Drone-Tracker hat einen Radius von einem Kilometer und erkennt eine Drohne bereits, wenn sie in diesem Gebiet eingeschaltet wird. Binnen Sekunden identifiziert er, um was für eine Art von Drohne es sich handelt. Potenziell gefährliche Drohnen holt der Tracker allerdings nicht vom Himmel.

"Wir halten das so wie Hersteller von Alarmanlagen. Die erschießen den Einbrecher ja auch nicht", sagt Seebach. Einige Hotels, die sich mit solchen Alarmsystemen sicherten, hätten den Tracker aber beispielsweise direkt mit einem Rolladen verbunden, der die Privatsphäre der Gäste sichern soll.

Seebach ist überzeugt, dass in Zukunft immer mehr Menschen Drohnen und somit auch Drohnen-Alarmsysteme besitzen werden. "Drohnen werden in Zukunft sicherlich mehr und mehr Teil unseres Alltags werden."

Weitere Informationen

Drohnen immer beliebter

Drohnen sind längst nicht mehr nur etwas für Hobbyflieger. Im Gegenteil: Immer mehr Menschen kaufen die unbemannten Luftfahrzeuge. Weltweit fliegen fast vier Millionen Drohnen in der Luft herum, heißt es in einer Studie von Allianz Global Corporate & Speciality. Die Deutsche Flugsicherung schätzt, dass in Deutschland im Jahr 2017 rund 600.000 Drohnen verkauft werden.

Ende der weiteren Informationen