Das Frankfurter Amtsgericht hat entschieden: Gegen Deutsche-Börse-Chef Carsten Kengeter wird weiter ermittelt. Die Anleger sind verunsichert, die Mitarbeiter fordern rasche Konsequenzen. Am Donnerstag berät sich der Aufsichtsrat.

Der Druck auf den Chef der Deutschen Börse, Carsten Kengeter, wächst. Nachdem das Frankfurter Amtsgericht die Einstellung des Verfahrens wegen eines möglichen Insiderhandels gegen Zahlung von 500.000 Euro abgelehnt hat und auch die Staatsanwaltschaft weiter gegen Kengeter ermitteln will, tritt am Donnerstag der Aufsichtsrat des Unternehmens zusammen.

Ein Unternehmenssprecher sagte dem hr am Dienstag, der Aufsichtsratsvorsitzende werde das Kontrollgremium dann im Detail über die Entscheidung der Justiz informieren. Eine weitere Tagesordnung für den kurzfristig anberaumten Termin gebe es nicht. Das Amtsgericht hatte seine Entscheidung mit dem nicht unerheblichen Tatvorwurf und der Position Kengeters begründet.

Aktienkauf im Vorfeld der geplanten Fusion

Gegen den Börsenchef wird wegen eines Aktiengeschäfts aus dem Dezember 2015 ermittelt. Er hatte damals für 4,5 Millionen Euro 60.000 Deutsche-Börse-Aktien gekauft, die er nicht vor Ende 2019 veräußern darf. Der Konzern packte in dem speziell für ihn geschnürten Vergütungsprogramm 69.000 weitere Anteilsscheine drauf.

Gut zwei Monate nach dem Aktiendeal machten Deutsche Börse und London Stock Exchange (LSE) ihren Fusionsplan öffentlich, was die Kurse trieb. Laut Ermittlern soll Kengeter schon im Sommer 2015 mit der LSE-Führung Gespräche über eine Fusion geführt und sein Aktiengeschäft in diesem Wissen getätigt haben. Die Fusion war in der Folge gescheitert.

Langwierige Ermittlungen

Die weiteren Ermittlungen gegen Kengeter, dessen Vertrag als Vorstandschef im März 2018 ausläuft und bislang nicht verlängert wurde, könnten langwierig werden. Denkbar sei etwa, weitere Beweismittel bei der LSE zu sichern und dort Zeugen zu hören, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Dienstag. Das sei aber aufwendig. Wann und mit welchem Ergebnis das Verfahren abgeschlossen werden könne, sei derzeit nicht absehbar.

Diese Ungewissheit belastet das Unternehmen. Die Aktie der Deutschen Börse gab am Dienstag um gut zwei Prozent nach und war Verlierer im Dax .

Betriebsrat fordert schnelle Entscheidung

Die Belegschaft ist verunsichert und fordert bereits Konsequenzen. Man befürchte, "dass unser Unternehmen auf unabsehbare Zeit nahezu gelähmt bleiben wird", heißt es in einer am Dienstag verbreiteten internen Mitteilung des Betriebsrats.

Es sei unabdingbar, "dass schnell eine Entscheidung getroffen wird, um uns wieder auf unser operatives Geschäft zu konzentrieren und weiteren Schaden vom Unternehmen abhalten zu können." Wer diese Entscheidung treffen soll und wie sie aussehen könnte, wurde nicht ausgeführt.

Börsenaufsicht prüft Zuverlässigkeit der Verantwortlichen

Die Börsenaufsicht im hessischen Wirtschaftsministerium prüft nach eigenen Angaben "derzeit die Zuverlässigkeit der Personen, die für mögliche Rechtsverstöße die Verantwortung tragen". Fachliche Eignung und persönliche Zuverlässigkeit von Vorstandsmitgliedern der Deutschen Börse seien im Börsengesetz vorgeschrieben.

Die Entscheidung des Gerichts und der weitere Vorgang der Ermittlungen würden in die Prüfung mit einbezogen.

SPD nimmt Justizministerium ins Visier

Einen Polit-Skandal wittert gar die SPD im Landtag und kündigte einen Berichtsantrag an. Der ursprüngliche Vorschlag, das Verfahren gegen Kengeter gegen Zahlung einer halben Million Euro einzustellen, war nämlich von der Staatsanwaltschaft gekommen.

Die SPD-Landtagsabgeordnete Heike Hofmann will nun laut einer Mitteilung wissen, womit die Behörde diesen Vorschlag begründete und ob beziehungsweise wie "das Justizministerium in das bisherige Verfahren eingebunden war". Zudem wolle man wissen, ob es Ermittlungsverfahren gegen weitere Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats gebe.