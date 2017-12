Verkäuferinnen einer Limburger Bäckereikette müssen sich von Kunden duzen lassen - ob sie wollen oder nicht. Das sorgt für Unmut im Unternehmen. Die Gewerkschaft NGG erhebt noch weitere Vorwürfe.

Die neuen Namensschilder tragen den Schriftzug: "Es bedient Dich gerne", gefolgt vom Vor- und Nachnamen der Angestellten. Bis vor Kurzem wurden die Kunden der Limburger Bäckerei-Kette Schäfer Dein Bäcker noch gesiezt und von "Frau ..." bedient - nur der Nachname folgte. Die neue Vorgabe der Geschäftsführung, die dem hr vorliegt, sorgt für Unmut: Denn nicht nur die Angestellten untereinander sollen sich Duzen, die Kunden dürfen gleich mitmachen.

Duzen für alle

Denn, so schreibt Geschäftsführer Johannes Schäfer, in Deutschland hätten sich die "Umgangsformen verändert und sind lockerer geworden". Als Teil dieses Trends bietet er allen Mitarbeitern an, keine Scheu zu haben und ihn künftig Johannes zu nennen. "Die Grenzen zu distanzloser Kumpanei" sollten aber nicht überschritten werden.

Weitere Informationen Keine Stellungnahme zu Gewerkschaftskritik Die Geschäftsführung von Schäfer Dein Bäcker äußerte sich auf mehrfache Nachfrage des hr nicht zu den Vorwürfen der Gewerkschaft NGG. Ende der weiteren Informationen

Die Bäckereikette Schäfer hat 800 Mitarbeiter in Hessen und in einer Filiale in Mainz. Das Thema Namensschilder und Duz-Verordnung werde in den Läden heiß diskutiert, sagt Peter-Martin Cox von der Gewerkschaft Nahrung Genuss und Gaststätten, der mit Schäfer-Angestellten in Kontakt steht. Zum einen hört Cox nach eigenen Worten von jungen Frauen, die befürchten, durch das Duzen könnten bei Kunden die Hemmungen fallen, sie zu belästigen. Zumal jeder Kunde im Zweifel durch den sichtbaren Vor- und Nachnamen online oder über Telefonbücher an die Privatadresse herankäme, glaubt der Gewerkschafter.

Für ältere Mitarbeiter sei es zudem eine Frage des Respekts - sie möchten sich nicht von jedem duzen lassen, sagt Cox. Sie befürchten offenbar gerade jene "distanzlose Kumpanei", die es laut Firmenchef Schäfer nicht geben soll.

"Kaum einer traut sich zu sprechen"

Theoretisch hätten die Mitarbeiter ein Widerspruchsrecht, wenn ihnen nicht freigestellt werde, ob sie das neue Namensschild tragen wollen, sagt Gewerkschafter Cox und fügt hinzu: "Aber wer riskiert das schon." Denn wer im Unternehmen aufmucke, offen mit der Gewerkschaft spreche oder Mitglied sei, werde zum Rapport bei Vorgesetzten zitiert, erzählt Cox von Erfahrungen der Mitarbeiter.

Einen Betriebsrat gibt es nicht. "Kaum einer traut sich zu sprechen", klagt Cox. Diejenigen, die sich doch bei ihm meldeten, handelten mit großer Vorsicht. Es ist nicht der einzige Kritikpunkt des Gewerkschafters an dem Limburger Unternehmen: Seit August werde die Zahlung der Tariferhöhung verweigert. Das Unternehmen halte sich nicht an den für die Branche gültigen Tarif, sagt Cox, schon das Einstiegsgehalt sei zu gering.

Bezahlung unter Tarif

Das Grundgehalt für Fachkräfte liege nach Tarif in den ersten beiden Jahren bei 10,48 Euro, ohne Fachprüfung bei 9,86 Euro. Schäfer Dein Bäcker hat sich allerdings nicht selbst verpflichtet, nach Tarif zu zahlen, und zwingen könne man die Firma nicht. Der Tariflohn stehe nur Gewerkschaftsmitgliedern zu - die sich dann im Betrieb aber outen müssten.

Dass den Mitarbietern der Tariflohn vorenthalten wird, sei auch angesichts der Umsatzzahlen des Unternehmens nicht gerechtfertigt, findet Cox. Laut einem Bericht der Nassauischen Presse stieg der Umsatz der Bäckereikette im Jahr 2016 um 18 Prozent. In einen Neubau mit zentraler Backstube und Verwaltungsgebäude am Limburger ICE-Bahnhof will das Unternehmen demnach 20 Millionen Euro investieren.