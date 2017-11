Der Brexit macht's notwendig: Die Europäische Bankenaufsicht EBA verlässt London. Ob sie nach Frankfurt umzieht oder an einen anderen Ort, wird am Montag entschieden. Die Landesregierung hat monatelang Klinken geputzt.

Es klingt wie ein Seufzer im Zustand der Erschöpfung: "Wir haben alles gegeben", sagt die hessische Europaministerin Lucia Puttrich (CDU). Sie meint das politische Schaulaufen, das die Landesregierung in den vergangenen Monaten hingelegt hat, um für Frankfurt als künftigen Standort der Europäischen Bankenaufsicht EBA zu werben. Diese muss aus London weg, weil die Briten die EU verlassen wollen.

Auch Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) rührt in hr-iNFO die Werbetrommel für den Finanzplatz Frankfurt: Er sei "aus fachlicher Sicht als bester Standort" für die EBA geeignet. Aber Al-Wazir räumt ein, dass er unsicher sei mit Blick auf die Entscheidung, die am Montagabend fallen soll. Denn es wird geheim abgestimmt im Brüsseler Ministerrat - und das macht es so unberechenbar.

Acht Standorte bewerben sich um EBA

Zunächst wird über den künftigen Sitz der Europäischen Arzneimittel-Agentur EMA abgestimmt, die bislang auch in London residiert. Danach wird es für Frankfurt spannend. Insgesamt acht Städte wollen die EBA von London übernehmen - darunter harte Konkurrenz wie Paris, Dublin oder Luxemburg.

Bei der Abstimmung muss jedes EU-Land zunächst sechs Stimmen auf drei Bewerber verteilen. In der zweiten Abstimmungsrunde wird zwischen den drei Erstplatzierten entschieden. Ergibt das immer noch kein klares Ergebnis, treten in der dritte Runde die beiden Städte mit den bis dato meisten Stimmen gegeneinander an. Viele Beobachter fühlen sich an den "Eurovision Song Contest" erinnert. Frankfurt hätte am Ende gerne die berühmten "zwölf Punkte" - also die beste Bewertung.

Al-Wazir: Zuschlag wäre logischer Schritt

Formal wurde die Bewerbung von der Bundesregierung eingereicht, aber die hessische Landesregierung war auf Werbefeldzug. Wirtschaftsminister Al-Wazir meint, die in Frankfurt ansässige Europäische Zentralbank (EZB) habe bereits die Bankenaufsicht über die großen Finanz-Institute. Außerdem sitze die Versicherungsaufsicht EIOPA hier. Da sei es nur "logisch", wenn auch die EBA ins Rhein-Main-Gebiet komme.

Die EBA ist mit knapp 200 Mitarbeitern zwar nur eine kleine EU-Behörde, aber Frankfurt würde damit eine Art Aufsichts- und Regulierungszentrum für Banken und Versicherungen. Diese Verdichtung mag für manchen allerdings auch ein Gegenargument sein.

Ein Trostpreis ist Frankfurt gewiss

In der letzten Zeit hat die Landesregierung die Erwartungen, dass es klappen könnte, gedämpft - zu unberechenbar ist das Auswahlverfahren. Mancher könnte Deutschland auch eins auswischen wollen, vermutet Al-Wazir in hr-iNFO. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron trommelt für Paris. Die EU-Kommission hat keine Empfehlung abgegeben.

Vertreter der schwarz-grünen Koalition werden am Montagabend vermutlich im Kabinett oder im Koalitionsausschuss von der Entscheidung in Brüssel erfahren. Sollte es klappen, dürften die Korken knallen. Wenn nicht, bleibt der Trost, dass der Finanzplatz Frankfurt auch ohne EBA vom Brexit profitieren wird, weil London als EU-Bankenplatz ausfällt.