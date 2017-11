Erleichterung für leidgeprüfte Pendler auf der Schiersteiner Brücke: Nach einer weiteren Verzögerung wird der Verkehr noch in diesem Monat auf die fertige Neubauseite verlegt.

Gute Nachrichten für die Pendler auf der A643 zwischen Wiesbaden und Mainz: Die erste Hälfte der neuen Schiersteiner Brücke wird noch im November für den Verkehr frei gegeben und die Engstelle bei Mainz-Mombach wegfallen, wie ein Sprecher von Hessen Mobil am Dienstag sagte. Der genaue Termin stehe noch nicht fest.

Für die Umlegung muss die Rheinquerung der A643 vorher laut Hessen Mobil ein Wochenende lang voll gesperrt werden. Fahrer müssten großräumige Umleitungen in Kauf nehmen.

Alte Brücke wird abgerissen

Ursprünglich sollten bereits im Spätsommer die ersten Fahrzeuge über die neue Brücke rollen. Doch verzögerte Bauarbeiten machten eine zweimonatige Verschiebung der Fahrbahnöffnung notwendig.

Die Brücke über den Rhein zwischen Hessen und Rheinland-Pfalz wird in einer Großbaustelle komplett saniert: Parallel zur alten Brücke wird die neue in zwei Abschnitten gebaut. Sobald die erste Hälfte nun genutzt werden kann, soll die alte Brücke abgerissen und an dessen Stelle die zweite Hälfte der neuen Brücke gebaut werden.

Brücke frühestens 2020 fertig

Die Arbeiten an dem Gesamtprojekt hatten sich unter anderem aus technischen Gründen und wegen ungünstiger Witterung mehrfach verzögert. Im November 2016 etwa hatte der Rhein zu wenig Wasser, um tonnenschwere Bauteile einzuschwimmen. Im Februar 2015 war ein Pfeiler abgesackt und hatte die Region in ein wochenlanges Verkehrschaos gestürzt.

Wir gehen im Augenblick von einer Fertigstellung 2020, 2021 aus", sagte der Sprecher. Möglicherweise werde aber bei einzelnen Bauabschnitten Zeit gut gemacht. Noch im September war Hessen Mobil von einer Fertigstellung Mitte 2020 ausgegangen. Die Kosten für den Neubau von geschätzt rund 216 Millionen Euro trägt der Bund.

Ungewiss ist, wann auf der Seite von Rheinland-Pfalz der sechspurige Ausbau der A 643 zwischen der Anschlussstelle Mainz-Mombach und dem Dreieck Mainz startet. Rund 90.000 Fahrzeuge passieren im Schnitt täglich die Verbindung über den Rhein zwischen Wiesbaden und Mainz.