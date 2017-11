Erster Lufthansa-Jumbo von Frankfurt in Berlin gelandet

Die Lufthansa fliegt ab sofort mit einem Jumbo von Frankfurt nach Berlin. Die erste Boeing 747 ist am Mittwoch abgehoben. Was das mit der Insolvenz von Air Berlin zu tun hat und was die Passagiere erwartet? Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Erfolgreich. Nachdem der Flieger vom Typ Boeing 747 pünktlich um 17:15 Uhr abgehoben hatte, kam er wenig später in der Bundeshauptstadt an - "pünktlichst um 18:25 Uhr", wie Lufthansa-Sprecher Wolfgang Weber sagte. Gebucht hatten den Flug rund 280 Passagiere.

Die Lufthansa fliegt zunächst vom 1. bis zum 30. November mit einer Boeing 747-400 zwischen Frankfurt und Berlin. Sonst wird der Jumbo nur auf Langstrecken eingesetzt. Ein Lufthansa-Sprecher begründet den Einsatz der 747 mit "einer außerordentlich hohen Nachfrage für die Verbindung".

Experten sagen: Diese Nachfrage hängt eng mit der Insolvenz der Fluggesellschaft Air Berlin zusammen. "Es müssen Verkehre aufgefangen werden, die sonst von Air Berlin durchgeführt wurden", erklärt Gerald Wissel von der Hamburger Beratungsgesellschaft Airborne. "Die Lufthansa macht das allerdings nicht aus Mitleid mit den Leuten. Es geht der Lufthansa vielmehr darum, die früheren Air-Berlin-Passagiere nicht an andere Airlines zu verlieren."

Ein weiterer Grund: Lufthansa will im November beobachten, wie sich die Kapazitäten entwickeln. Ein Sprecher sagte, kurzfristig könne es aber auch zu einer Verlängerung der innerdeutschen Jumbo-Flüge kommen, wenn die Nachfrage nach Tickets hoch ist. Über eine Fortsetzung werde Mitte November entschieden.

Der Jumbo soll ausgefallene Verbindungen von Air Berlin auffangen. Bild © picture-alliance/dpa

Die Boeing 747 startet laut Flugplan im November insgesamt 63 Mal von Frankfurt nach Berlin. Die Anzahl der Starts und auch die Startzeiten variieren von Tag zu Tag. Wie Lufthansa erklärt, orientiert sich der Jumbo-Einsatz an den jeweils verkehrsreichsten Stunden eines Tages. Besonders gute Chancen auf einen innerdeutschen Jumbo-Flug hat, wer morgens um 6.45 Uhr oder 9.45 Uhr ab Frankfurt startet.

Auch nachmittags um 15.45 Uhr, 16.45 Uhr oder 17.15 Uhr stehen die Chancen gut. Wer gezielt mit dem Jumbo nach Berlin fliegen möchte, sollte bei der Buchung zur Sicherheit auf den angegebenen Flugzeugtyp achten.

"Die 747 ist ein klassisches Langstreckenflugzeug für alle Strecken abseits des großen Airbus A380", sagt Thomas Borchert, Chefredakteur der Luftfahrtzeitschrift Aero International. Üblicherweise setzt Lufthansa auf dem einstündigen Flug zwischen Frankfurt und Berlin Airbus-Maschinen vom Typ A320 oder A321 ein, so Borchert.

2014 in Berlin: Die Nationalmannschaft kommt mit dem Jumbo von der WM in Brasilien. Bild © picture-alliance/dpa

Übrigens: Der letzte offizielle Lufthansa-Jumbo in Berlin war übrigens 2014 der sogenannte "Siegerflieger". Es handelt sich um die Boeing 747, die die frisch gebackenen Weltmeister der Deutschen Fußballnationalmannschaft zur Siegesfeier nach Berlin brachte.

Die 747 geht mit Langstrecken-Ausstattung auf die innerdeutsche Strecke. Das heißt: Fluggästen stehen bequemere und breitere Sitze zur Verfügung als sonst - sogar mit Entertainmentsystem. Das macht sich vor allem in der Business Class bemerkbar.

Anstelle eines normalen Sitzes ohne Nachbar können die Passagiere ihren Einzelsitz in ein fast zwei Meter langes Bett verwandeln. Der Bordservice ändert sich allerdings nicht. Wie auch sonst auf innerdeutschen Flügen werden nur Getränke und kleine Snacks gereicht.

Die Business Class eines Jumbos (hier 747-8) bietet ausklappbare Sitze. Bild © picture-alliance/dpa

Nur bedingt. Zwar habe die Lufthansa wie jede andere Airline im Winter freie Kapazitäten bei ihren Langstreckenflugzeugen. "Allerdings kann der Jumbo nur auf der Langstrecke Geld verdienen", sagt Luftfahrtberater Wissel.

Kostenfaktor: Für schwere Maschinen kostet die Abfertigung mehr. Bild © picture-alliance/dpa

"Allein bei Start und Landung verbrennt die Maschine unglaublich viel Kerosin. Und auch die Abfertigungsgebühren werden nach Flugzeuggewicht berechnet. Das ist bei der 747 höher als bei den Kurz- und Mittelstreckenmaschinen."

Der Einsatz einer Boeing 747 verursacht auf der Kurzstrecke mehr Abgase als ein Kurz- und Mittelstreckenflugzeug. Bei einem Flug von Frankfurt nach Berlin-Tegel entstehen dem Klimarechner von Atmosfair zufolge etwa 242 Kilogramm Kohlenstoffdioxid.

Bei einem Flug mit dem Airbus A320, der sonst auf der Strecke eingesetzt wird, sind es nur 196 Kilogramm.

"Jumbo" ist der Kosename für ein Flugzeug vom Typ Boeing 747, das häufig nur als "747" bezeichnet wird. Die erste 747 hob am 9. Februar 1969 als damals größtes Passagierflugzeug der Welt ab. Charakteristisch für das vierstrahlige Langstreckenflugzeug ist das buckelartige obere Passagierdeck an der Flugzeugspitze.

Der Flugzeugtyp wurde in mehreren Serien weiterentwickelt. Aktuelles Modell ist die Boeing 747-8. Auf der Strecke nach Berlin wird das Vorgängermodell Boeing 747-400 eingesetzt, von der die Lufthansa 13 Stück besitzt.

Probeflug der Boeing 747 bei Seattle im Jahr 1969. Bild © picture-alliance/dpa

Zwar ist die 747 noch immer ein festes Flottenmitglied vieler Fluggesellschaften. Allerdings ersetzen Fluggesellschaften wie Delta, Quantas oder Singapore Airlines ihre Jumbo-Jets mittlerweile durch neue zweistrahlige Maschinen, die im Betrieb effizienter sind.

"Boeing stellt deswegen nur noch alle zwei Monate eine 747 her", sagt Luftfahrtjournalist Borchert. "Boeing sagt, wir brauchen die Boeing 747 bald nicht mehr und spielt deswegen mit dem Gedanken, die Produktion einzustellen."