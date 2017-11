zum Artikel Weimer gilt als Favorit : Deutsche Börse könnte noch heute über Chef entscheiden

Eschborn: Die Deutsche Börse will in Kürze ihren neuen Chef bekanntgeben. Nach einem Bericht der FAZ könnte bereits am Donnerstag eine Entscheidung fallen. Favorit auf die Kengeter-Nachfolge ist HypoVereinsbank-Chef Theodor Weimer. [mehr]