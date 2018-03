So soll die neue FAZ-Zentrale einmal aussehen.

So soll die neue FAZ-Zentrale einmal aussehen. Bild © Eike Becker_Architekten

FAZ zieht in Hochhaus-Neubau ins Europaviertel

Zeitung bleibt in Frankfurt

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung ist auf der Suche nach einem neuen Standort fündig geworden. Die Wahl fiel auf einen nagelneuen Büroturm im Europaviertel. Die Umzugskisten müssen aber vorerst noch nicht gepackt werden.

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) bleibt mit ihren rund 1.000 Mitarbeitern auch künftig im Frankfurter Stadtteil Gallus. Nur einen guten Steinwurf von ihrer bisherigen Zentrale in der Hellerhofstraße entfernt soll der neue Standort der überregionalen Tageszeitung entstehen. Die Wahl fiel demnach auf einen Büroturm im zum Gallus gehörenden Europaviertel, wie die FAZ mitteilte.

Umzug erst 2021 geplant

Rund ein halbes Jahr, nachdem sich die Zeitung erstmals öffentlich zu Umzugsplänen geäußert hatte, konnte nun Vollzug gemeldet werden. Anders als ursprünglich angedacht, zieht sich der Auszug aber noch ein wenig hin. Der Baubeginn für das neue Domizil direkt am Europagarten ist erst im Laufe dieses Jahres geplant, eine Fertigstellung für Ende 2020 angepeilt.

Das unter der Projektbezeichnung "Baufeld 43" geplante Gebäude werde voraussichtlich Anfang 2021 bezugsfertig sein, heißt es laut FAZ-Mitteilung. Der nagelneue Redaktionssitz ist ein versetzt angeordneter 60 Meter hoher Büroturm des Berliner Architekturbüros Eike Becker. Neben Geschäften und Restaurants im Erdgeschoss soll auch ein angrenzendes Hotel entstehen. Die Verlängerung der U-Bahnlinie U5 soll für die entsprechende Anbindung sorgen.

Altes Gebäude zu groß und zu teuer

Der bisherige Redaktionssitz hat ausgedient. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Die FAZ hatte sich wegen der veralteten und überdimensionierten Räumlichkeiten an der Hellerhofstraße nach Alternativen umgesehen. Die hohen Energiekosten sowie ein Renovierungsbedarf in Höhe von 60 bis 80 Millionen Euro forcierten die Pläne. "Für uns ist es sinnvoll, den Standort zu wechseln, um moderne, attraktive Arbeitsbedingungen für Verlag und Redaktion zu haben", hatte Zeitungschef Thomas Lindner in einem Horizont-Interview angekündigt.

Befürchtungen, die FAZ könne sich aus dem Zentrum oder gar der Stadt verabschieden, bestätigten sich nicht. "Wir hatten kurz überlegt, nach Berlin oder Hamburg zu ziehen, aber den Ausschlag zum Hierbleiben hat dann ein kurzer Blick auf die Bundesligatabelle gegeben", scherzte Lindner. Was mit der bisherigen Zentrale zwischen Mainzer Landstraße und Frankenallee geschehen soll, ist noch nicht geklärt. Über einen Verkauf wird spekuliert.