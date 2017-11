230 Gramm Raffaellos sind in einer Packung, so viel steht drauf. Diese Info reicht aber nicht aus, urteilte das Landgericht Frankfurt: Künftig soll auch die Zahl der Kokoskugeln dabei stehen. Der Ferrero-Konzern will das Urteil nicht akzeptieren.

Kokoskugeln der Marke Raffaello gibt es in drei verschiedenen Größen: 40 Gramm, 150 Gramm und 230 Gramm. Aber was heißt das jetzt konkret? Verbraucherschützer wollten, dass der Ferrero-Konzern, zu dem Raffaello gehört, in Zukunft auch die Zahl der enthaltenen Pralinen auf die Verpackung schreibt. Der Konzern weigerte sich. Die Verbrauherzentrale Hessen zog daraufhin vor Gericht - und erhielt Recht: Wie am Mittwoch bekannt wurde, urteilte das Landgericht Frankfurt bereits Mitte Oktober, dass die Stückzahl auf die Verpackung muss.

"Aus Verbrauchersicht ist das relevant", sagt Wiebke Franz, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit bei der Verbraucherzentrale, hessenschau.de. Die Grammzahl alleine sage dem Verbraucher ja nicht, wie viele Pralinen er bekommt. "Man muss auch den Gegenwert des Preises einschätzen können", sagt Franz. Das Urteil entspreche der EU-Gesetzgebung und sei für Ferrero leicht umzusetzen - der Gesetzgeber erlaube auch ungefähre Angaben, wenn Ferrero die Stückzahl nicht genau nennen könne.

Ferrero: "Auswirkungen auf die gesamte Süßwarenindustrie"

Ferrero hat gegen das Urteil Berufung eingelegt, teilte das Unternehmen, das seinen Deutschland-Sitz in Frankfurt hat, dem Hessischen Rundfunk mit. "Die Umsetzung eines solchen Urteils ginge an der Praxis vorbei und hätte Auswirkungen auf die gesamte Süßwarenindustrie", heißt es von der Pressestelle, ohne aber die Auswirkungen zu konkretisieren. Jetzt gehe es um Rechtssicherheit "für Ferrero und auch die Branche".

Nun entscheidet das Oberlandesgericht. Bis wann ein Urteil kommt, ist unklar. Der Fall läuft schon länger: Das erste Mal hatte die Verbraucherzentrale im August 2016 wegen der Mengenangaben Ferrero abgemahnt.

Trennhilfe oder Einzelverpackungen?

Die EU-Lebensmittelverordnung verpflichte Hersteller, neben der Nettofüllmenge auch die Stückzahl offenzulegen, wenn sie mehrere einzeln verpackte Pralinen, Schokoriegel oder Eisportionen in einer Verpackung anbieten, erklärten die Verbraucherschützer. Das Gericht stufte demnach die Umhüllung der "Raffaellos" als Einzelverpackung ein.

Ferrero habe argumentiert, es handele sich nicht um Einzelverpackungen sondern um eine Trennhilfe - vergleichbar etwa mit dem Einwickelpapier von Bonbons.