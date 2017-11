In bestimmten Lieferungen eines Dürüm-Fladenbrots könnten Plexiglasstückchen enthalten sein - und in einer Mettwurst gefährliche Bakterien. Beide Produkte wurden in Hessen verkauft.

Bestimmte Lieferungen dieser Fladenbrote und dieser Wurst sind gefährlich für die Gesundheit. Die Brot-Sorte vertreibt Edeka auch im Internet. Bild © edekanord-shop.de, lebensmittelwarnung.de

Die belgische Lebensmittelfirma Snack Food Poco Loco hat 800-Gramm-Packungen mit Weizen-Fladenbrot vorsorglich zurückgerufen. Betroffen sei der Artikel "ANTEP 8 Dürüm" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 6. Juni 2018, teilte die Firma am Montag auf ihrer Website mit. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich in Einzelfällen Plexiglasstücke in dem Produkt befänden.

Der Artikel sei ausschließlich in Hessen sowie in angrenzenden Teilen von Thüringen, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz angeboten worden. Verbraucher, die das Produkt gekauft hätten, erhielten auch ohne Vorlage des Kassenbons den Kaufpreis in ihren Einkaufsstätten zurück. Unklar ist bislang aber noch, in welchen Geschäften das Fladenbrot verkauft wurde.

Bakterien in Mettwurst

Ebenfalls in Hessen zurückgerufen wurde am Montag eine Zwiebelmettwurst der Firma Franken-Gut Fleischwaren GmbH. Grund sind E.coli-Bakterien. Betroffen sei Ware mit der am Clip eingestanzten Chargennummer 311, teilte der Hersteller mit Sitz im unterfränkischen Rottenburg am Montag mit. Das Bundesamt für Verbraucherschutz informierte auf seiner Website über die Rückrufaktion. Die Wurst wurde unter anderem in Hessen bei Edeka, Marktkauf und Kubsch verkauft, allerdings nur in Gebieten, die an Bayern und Thüringen angrenzen.

Weitere Informationen Rückrufaktion Weitere Informationen bieten die Firmen unter info@pocoloco.be bzw. info@franken-gut-fleischwaren.de Ende der weiteren Informationen

Die Wurst sei zwischen dem 8. und 17. November an Bedienungstheken verkauft worden. Die Bakterien wurden bei einer Kontrolle entdeckt. Es handelt sich um die E.coli-Untergruppe Ehec, die zu einer Infektion mit Durchfall und Bauchkrämpfen führen kann.

Insbesondere Säuglinge, Kleinkinder, Senioren und Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem können den Angaben zufolge schwerere Krankheitsverläufe mit blutigen Durchfällen entwickeln. Selten könne es, vor allem bei Kleinkindern, in einem zweiten Krankheitsschub zu einem akuten Nierenversagen kommen.