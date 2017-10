"Wettbewerbsfähigkeit erhöhen": Zeiss baut in Wetzlar Stellen ab.

"Wettbewerbsfähigkeit erhöhen": Zeiss baut in Wetzlar Stellen ab. Bild © Carl Zeiss AG

Rodenstock, Johnson, Conti, Wella und jetzt Zeiss in Wetzlar: Trotz brummender Konjunktur gehen gerade wieder Hunderte von Industrie-Jobs in Hessen verloren. Der Grund ist stets der gleiche – und der florierende Arbeitsmarkt nicht für alle Betroffenen ein Trost.

"Durchweg positive Entwicklung“ – unter dieser Überschrift dokumentierte Anfang der Woche das Statistische Landesamt in Wiesbaden mit den August-Zahlen den anhaltenden Wachstumskurs der hessischen Industrie . Umsatz? Bei 8,6 Milliarden Euro fast fünf Prozent mehr als im Vorjahr. Auftragseingänge? Sogar zehn Prozent im Plus. Die Boom-Nachricht wird 220 Beschäftigten des Optik-Unternehmens Zeiss in Wetzlar bitter schmecken.

Gerade hat der Konzern harte Einschnitte bei Zeiss Sports Optics angekündigt. In der Sparte für Jagd-Zielfernrohre und Ferngläser werden 220 Stellen abgebaut: 140 ersatzlos gestrichen, 80 an den Hauptsitz der Zeiss AG im baden-württembergischen Oberkochen verlegt. Das ist kein Einzelfall. Immer wieder hagelten zuletzt böse Botschaften in die allgemeinen Erfolgsmeldungen des produzierenden Gewerbes.

Der Brillenhersteller Rodenstock wird sein Werk in Frankfurt schließen. Das kostet wohl 130 Menschen den Job.

Der Arzneimittelhersteller Mundipharma, bekannt für das Antiseptikum Betaisodona, schließt sein 400-Mitarbeiter Werk in Limburg.

Dem Wella-Werk im osthessischen Hünfeld mit 380 Beschäftigten droht das Aus.

Die Autositz-Fabrik von Johnson Controls im mittelhessischen Dautphetal mit 700 Beschäftigten wird gerade abgewickelt.

Die Wetzlarer Spezialguss ist am Ende. Mehr als 130 Menschen verlieren die Arbeit.

Der Autozulieferer Conti baut in Karben in der Wetterau jede vierte der zurzeit noch 640 Stellen ab.

Permanente Rationalisierung

Wie Zeiss agieren alle diese Unternehmen auf einem Weltmarkt mit internationaler Konkurrenz und besonders hohem Kosten- und Renditedruck. "Da wird wegen der Effizienz eben immer weiter permanent umgebaut und gestrafft. Und vor allem in der Produktion bleiben weitere Arbeitsplätze auf der Strecke", sagt Ralf Fischer, Sprecher der Arbeitsagentur Limburg-Wetzlar. Es ist der altbekannte Prozess der permanenten Rationalisierung, oft mit der ebenso altbekannten Produktionsverlagerung ins Ausland.

"Wir müssen unsere Wettbewerbsfähigkeit erhöhen", sagte ein Zeiss-Sprecher am Donnerstag dem hr. Zeiss Sport Optics setzt seit Jahren neben asiatischer Konkurrenz vor allem der Swarovski-Konzern zu. Das expansionsfreudige Tiroler Unternehmen ist eher für Schmuck, Uhren und Parfüm bekannt. Der Konzern mit Werken auch in Serbien, China und Indien hat aber auch eine Optik-Sparte. Sie erobert zunehmend Marktanteile bei Fernrohren und anderem Präzisionsgeräten und macht Druck bei den Verkaufspreisen.

Wo der Druck landet

"Das ist ein Teufelskreis", sagt Stephen Maier von der IG Metall. Denn am Ende lande der Wettbewerbsdruck über die Lohnkosten nun auch bei den Zeiss-Mitarbeitern. Viele hätten geweint bei der Nachricht, dass der Konzern mit einer Verlagerung an seinen deutschen Stammsitz und - vermutlich - an den Produktionsstandort Ungarn auf die verschärfte Konkurrenz reagiere. Qualitätsarbeit war kein Schutz.

Gewinne auch nicht. Den Mitarbeiten des Brillen-Herstellers Rodenstock im Frankfurter Stadtteil Preungesheim geht es trotz schwarzer Zahlen nicht besser. Auch hier heißt es von der Geschäftsleitung: Ihre Arbeit solle demnächst an "Standorten mit der höchsten Wettbewerbsfähigkeit" erledigt werden. Gemeint sind Länder mit niedrigeren Löhnen wie Thailand und Tschechien.

In beiden Fällen fürchtet die Gewerkschaft, vielen der Beschäftigten werde es nach einer Entlassung schwer fallen, noch einmal auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Zumal nicht wenige Mitarbeiter um die 50 Jahre alt sind. Bei Zeiss etwa liegt der Altersdurchschnitt bei 48. Zu jung, um von einer Abfindung und der Rente leben zu können. Aber vielleicht zu alt als Bewerber.

Bessere Chancen durch Fachkräftemangel

Statistisch betrachtet, haben sich die Chancen einen neuen Job zu finden für ältere Arbeitnehmer dennoch verbessert. Hessenweit sinkt schon länger die Zahl der Arbeitslosen, die 50 Jahre oder älter sind. Im September ging sie um 7,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurück. "Der Fachkräftemangel ist Fakt. Damit ist auch die Bereitschaft gewachsen, ältere Arbeitnehmer einzustellen", sagt Klaus Linke, Sprecher der IHK Hessen.

Und einer landesweiten IHK-Umfrage zufolge, die in den nächsten Tagen veröffentlicht wird, plant ein Viertel der Industriebetriebe demnächst Neueinstellungen - und lediglich jeder zehnte Betrieb einen Stellenabbau. Allerdings sind die Aussichten längst nicht in jeder Industriebranche so gut, wie das Beispiel der Optik-Branche zeigt. Und hoffen dürfen eben vor allem Menschen, "die gut ausgebildet und eine Fachkraft sind", wie Angela Köth sagt, Sprecherin der Regional-Arbeitsagentur Hessen.

Mobil sollte man auch sein. So hat Zeiss versprochen, möglichst vielen Mitarbeitern an einem anderen Konzernstandort einen Job anzubieten. Wer Familie hat, ein womöglich schlecht verkäufliches Häuschen, zu pflegende Angehörige - der ist aber nicht mobil.

Auf der Sucher nach der Olympia-Auswahl

Den Gewerkschaftler Maier beruhigen die Statistiken von IHK und Agentur für Arbeit jedenfalls nicht. Auch nicht, dass bereits Personalchefs zweier Firmen bei ihm anriefen, nachdem die Zeiss-Entlassungen am Mittwoch bekannt wurden. "Gewiss, die suchen Fachkräfte. Aber die wollen natürlich nur die besten, die Olympia-Auswahl.“

Vielen drohe daher auch in Zeiten von Auftragsboom und Fachkräftemangel sehr wohl längere Arbeitslosigkeit oder prekäre Beschäftigung, befürchtet die IG Metall. Sie setzt im Kampf um einen Sozialplan und die Bildung einer Auffanggesellschaft nicht zuletzt auf öffentlichen Druck. Für Ende des Monats ist eine Kundgebung in der Wetzlarer Innenstadt geplant.