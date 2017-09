Ein Flugzeug fliegt über ein Wohnhaus in Flörsheim hinweg.

Ein Flugzeug fliegt über ein Wohnhaus in Flörsheim hinweg. Bild © picture-alliance/dpa

In Flörsheim nahe dem Frankfurter Flughafen fliegen immer wieder Ziegel von Dächern. Wirbelschleppen schwerer Flugzeuge sind nach Ansicht von Hausbesitzern die Ursache. Sie forderten mehr als nur Dachbefestigungen - und scheiterten vor Gericht.

Bei Luftverwirbelungen in Flughafennähe ist das Angebot des Frankfurter Flughafenbetreibers Fraport zur Dachsicherung ausreichend. Die Dachklammerung sei Hausbesitzern zumutbar und "geeignet, die Risiken zu beseitigen", entschied der Hessische Verwaltungsgerichtshof (VGH) am Dienstag in Kassel.

Aktenzeichen 9 C 1498/12.T

Das Gericht wies die Klagen von 13 Grundstückseigentümern aus Flörsheim (Main-Taunus) ab.

Kläger-Anwalt: "Jeder in Flörsheim ist bedroht"

Sie hatten gefordert, die Startbahn Nordwest bei Ostwetterlage für schwere Flugzeuge zu sperren. Solche Flugzeuge können Wirbelschleppen auslösen, die Ziegel von Dächern reißen. Nach Ansicht der Kläger ist das regelmäßig der Fall:

Seit 2011 habe es über 20 Wirbelschleppen-Schäden gegeben. In fünf Fällen seien Gebäude der Kläger betroffen gewesen, sagte der Anwalt der Grundstücksbesitzer. "Jeder, der sich in Flörsheim bewegt, ist bedroht", erklärte er.

Viele Flörsheimer wollen keine Dachbefestigung

Flughafenbetreiber Fraport übernimmt zwar die Kosten für eine freiwillige Dachbefestigung. Doch das Angebot sei Grundstückseigentümern technisch, organisatorisch und finanziell nicht zuzumuten, argumentierten die Kläger. Immer weniger Flörsheimer nähmen das Angebot an. 1.000 von 3.000 Häusern sind dort bisher umgerüstet.

Die Kasseler Richter sahen das Angebot als zumutbar an. Zudem sei das Gericht überzeugt, dass nicht allein die besonders schweren Flugzeuge Wirbelschleppen verursachten. Revision wurde nicht zugelassen.

"Grundstückseigentümer müssen auf die veränderte Situation reagieren", erklärten die Vertreter des Landes Hessen. Es gehe um ein Zusammenwirken von Flughafen und Hausbesitzer. Wenn eine Seite nicht mitziehe und etwas passiere, könne sie durch die Verkehrsicherungspflicht belangt werden. Die zusätzliche Befestigung von Dachziegeln sei die "bestmögliche Sicherung, die es in Deutschland gibt", sagten die Vertreter des Landes.

Sendung: hr-iNFO, 12.09.2017, 22.00 Uhr