Vor allem an den Sicherheitskontrollen könnte es eng werden.

Ferienbeginn, Sommerflugplan, Grippewelle: Am Frankfurter Flughafen drohen in den kommenden Tagen lange Schlangen. Vor allem die Sicherheitskontrollen sind betroffen. Passagiere sollten drei Dinge beachten.

Die Bundespolizei schlägt Alarm: Aufgrund hohen Passagieraufkommens und krankheitsbedingter Personalengpässe komme es aktuell am Frankfurter Flughafen zu Wartezeiten an den Sicherheitskontrollen, twitterten die für den Airport zuständigen Beamten am Donnerstag.

"Es wird eng, und man sollte sehr zeitig anreisen", sagte ein Behördensprecher zu hessenschau.de. Als Grund für die Engpässe nannte er die umgreifende Grippewelle unter den rund 3.000 Luftsicherheitsassistenten an den Kontrollstellen.

Sommerflugplan startet mit 5.280 Flügen pro Woche

Auch bei Flughafenbetreiber Fraport blickt man mit einiger Sorge auf das kontrollierende Personal. Denn neben dem Beginn der Osterferien fällt diesmal auch die Umstellung auf den Sommerflugplan auf das kommende Wochenende. Ab Sonntag erhöht sich damit die Anzahl der Verbindungen zusätzlich.

5.280 Flüge starten dann im Schnitt pro Woche von Deutschlands größtem Flughafen. Ein Plus von fast zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr – und rund 1.000 wöchentliche Flüge mehr als im ablaufenden Winterflugplan. Vor allem die Strecken zu den südeuropäischen Urlaubszielen werden ausgebaut. Insgesamt fliegen 99 Airlines ab Frankfurt 311 Destinationen in 97 Ländern an.

Tipps für Passagiere

Die Krankheitswelle kommt da zur Unzeit. "Es kann es zu erhöhten Wartezeiten kommen", warnte ein Fraport-Sprecher. Wer in den kommenden Tagen seinen Osterurlaub antritt, sollte daher drei Tipps befolgen.

Eine frühzeitige Anreise sei besonders wichtig. "Wir empfehlen, aufgrund der hohen Fluggastzahlen zwei bis zweieinhalb Stunden vor dem Abflug da zu sein", sagte der Sprecher. Ratsam sei es auch, sich vom Check-in-Schalter möglichst zügig zur Sicherheitskontrolle und zum Flugsteig zu begeben. Wer sein Gepäck nicht zwingend an Bord benötigt, sollte es zudem am Check-in aufgeben. "Das spart Zeit", so der Sprecher.