Frankfurt: Mit Hilfe einer App bieten Hotels, Bäckereien und Restaurants ihre Reste an, bevor sie in der Mülltonne landen. Auch in einem Frankfurter Hotel freuen sich Kunden über die Lebensmittel-Schnäppchen. Weitere Anbieter folgen. [mehr]