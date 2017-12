Kopfüber am Zaun: Leihräder an der Fachhochschule im Frankfurter Nordend.

Die zunehmende Zahl von Leihrädern in Frankfurt bereitet der Stadt Sorgen. Die Mieträder verstellen Fußwege, liegen auf dem Boden oder werden als Mülleimer genutzt. Jetzt soll es Regeln für die Verleiher geben.

Ein Mietrad hängt an diesem Montag an der Frankfurter Fachhochschule im Norden der Stadt mit den Rädern in der Luft an einem Zaun, auf der anderen Straßenseite liegen umgekippte Leihräder auf dem Gehweg. Ein paar hundert Meter weiter liegt ein Leihrad quer über dem Bürgersteig.

In der Frankfurter Innenstadt verstellen Mieträder Bürgersteige, ihre Fahrradkörbe werden als Mülleimer genutzt, an Verleihstationen sind Räder umgekippt.

In Schieflage: Leihräder am Goetheplatz in Frankfurt. Bild © hessenschau.de

"Plötzlich fünf, sechs Räder auf dem Haufen"

Im boomenden Frankfurter Leihrad-Markt werden Unachtsamkeit und Vandalismus zunehmend zum Problem. "Da liegen dann plötzlich fünf, sechs umgestürzte Fahrräder auf dem Haufen", berichtet Verkehrsdezernent Klaus Oesterling (SPD). Er schätzt zwar die ökologischen Vorzüge der Mieträder, sieht aber inzwischen eine Schmerzgrenze erreicht.

Noch in dieser Woche will er den Verleihern ein Merkblatt mit Forderungen der Stadt übergeben. Bild Frankfurt hat zuerst darüber berichtet. "Wir erwarten, dass die Fahrräder den Normen und Vorschriften entsprechen - und dass sie so abgestellt werden, dass niemand behindert und gefährdet wird", bestätigt Oesterling hessenschau.de. Abstell-Verbote für die Mieträder gebe es dann zum Beispiel:



auf Rettungswegen

auf Radwegen

in Grünanlagen

an den Mainufern

Ein Mietrad auf einem Gehweg in der Frankfurter Innenstadt - im Korb: Müll. Bild © hessenschau.de

Verkehrsdezernent: Falsch abgestellte Räder werden entfernt

Die Verleiher sollen für die Einhaltung der Regeln sorgen. "Bei Zuwiderhandlung lassen wir die Räder innerhalb von 24 Stunden zulasten des Anbieters einsammeln", sagt Oesterling. "Wir müssen jetzt versuchen, das zu regeln." Das Problem: Mietrad-Kunden dürfen die Fahrräder grundsätzlich überall in der Stadt abstellen.

Vier Verleiher bieten inzwischen in Frankfurt Mieträder an: der größte ist das Bahn-Unternehmen "Call a bike" mit 2.700 Fahrrädern an 320 Stationen. Es folgt der Berliner Verleiher Byke mit insgesamt 2.000 Rädern in Frankfurt, Langen und Dreieich. Davon stehen nach Unternehmensangaben mindestens 1.500 in Frankfurt.

Das Unternehmen obike aus Singapur versorgt Frankfurt nach eigenen Angaben inzwischen mit 1.200 Rädern, der deutsche Verleiher Nextbike mit 500. Macht zusammen aktuell mindestens 5.900 Mieträder in Frankfurt.

Buntes Durcheinander: Leihräder am Frankfurter Roßmarkt. Bild © hessenschau.de

Fünfter Verleiher startet noch im Dezember

Ein fünfter Verleiher steht bereits in den Startlöchern: Ende Dezember will das US-Unternehmen LimeBike rund 480 Mieträder in Frankfurt verteilen - im Innenstadt-Bereich, an zentralen Bahnhöfen, Parks und Museen, wie das Unternehmen mitteilt. Auch Nextbike plant, seine Mietrad-Flotte im kommenden Jahr auf 1.000 Fahrräder auszubauen.

Verkehrsdezernent Oesterling befürchtet, dass die Zahl der Mieträder in den kommenden Jahren erheblich ansteigen könnte. "Alle sagen, sie hätten die Absicht, die Zahl der Räder zu erhöhen", berichtet er. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass in Frankfurt irgendwann 50.000 Mieträder stehen."

Oesterling sagt, er hoffe am Ende auf eine gesetzliche Regelung, um Städten eine Handhabe im Umgang mit Mieträdern zu geben. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund arbeite bereits an Vorschlägen.