Frankfurt wird nicht neuer Sitz der Europäischen Bankenaufsicht EBA. Der Brüsseler Ministerrat gab nach einer Abstimmung Paris den Zuschlag. Damit entgehen Frankfurt zusätzliche Einnahmen. Die Landesregierung hadert mit den Auswahlkriterien.

Deutschland ist mit seinen Bewerbungen um den Sitz zweier EU-Behörden gescheitert. Frankfurt fiel am Montagabend mit der Kandidatur für den neuen Standort der Bankenaufsicht EBA durch. Das berichteten Diplomaten nach der zweiten Runde einer geheimen Wahl.

Kurz danach stand fest: Den Zuschlag erhält Paris. Die französische Hauptstadt setzte sich nach drei Wahlrunden im Losentscheid gegen Dublin durch. Anfangs waren sieben europäische Bewerber im Rennen - neben Frankfurt unter anderem auch Wien und Luxemburg.

Zuvor hatte bereits Bonn im Ringen um den neuen Sitz der Arzneimittelagentur EMA den Kürzeren gezogen. Die für die Bewertung und Überwachung von Arzneimitteln zuständige Bedhörde ist wie die europäische Bankenaufsicht EBA derzeit in London beheimatet. Beide Behörden sollen wegen des bevorstehenden EU-Austritts Großbritanniens so schnell wie möglich in eines der 27 bleibenden EU-Länder umgesiedelt werden.

Bouffier trotzig: "Frankfurt bleibt bedeutendster Finanzplatz"

Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und sein Stellvertreter Tarek Al-Wazir (Grüne) bedauerten die Standortentscheidung. "Die Bundesregierung hat mit Frankfurt eine sehr gute Bewerbung abgegeben, die wir gern und nach Kräften unterstützt haben", erklärten sie. "Der Finanzplatz Frankfurt wird auch ohne EBA nach dem Brexit der bedeutendste Finanzplatz auf dem europäischen Kontinent sein."

Frankfurt entgehen hohe Einnahmen

Paris kann nun auf erhebliche Zusatzeinnahmen hoffen. Die EBA richtet jährlich mehrere Hundert Konferenzen und Veranstaltungen mit Experten aus aller Welt aus. In London sorgten beide Agenturen zuletzt pro Jahr für rund 39.000 zusätzliche Übernachtungen.

Hinzu kommt, dass auch die meisten hoch qualifizierten Mitarbeiter umziehen dürften. Frankfurts Wirtschaftsdezernent Markus Frank (CDU) hatte auch deshalb auf eine Zusage gehofft: Er sprach im hr-fernsehen von einer möglichen "Belebung des Finanzplatzes". Die EBA, die sich um Wahrung der Finanzmarktstabilität in der EU und das ordnungsgemäße Funktionieren des Bankensektors kümmert, kam zuletzt auf rund 200 Mitarbeiter.

Gegen Deutschland sprach unter anderem, dass mit der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA) in Köln und der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen sowie die betriebliche Altersversorgung (EIOPA) in Frankfurt bereits zwei EU-Organe angesiedelt sind.

Minuspunkt: Frankfurt garantiert keine Mietfreiheit

Formal hatte die Bundesregierung die Bewerbung eingereicht, aber die hessische Landesregierung war in den vergangenen Monaten auf Werbefeldzug. Wirtschaftsminister Al-Wazir (Grüne) hoffte etwa, dass die bereits in Frankfurt arbeitende Europäische Zentralbank (EZB) als Pluspunkt für die Stadt gelten würde. Ein Umzug der EU-Behörde an den Main sei nur "logisch", hatte Al-Wazir erklärt. Mit Verweis auf die Unberechenbarkeit des Auswahlverfahrens hatte die Landesregierung die Hoffnung auf einen Zuschlag zuletzt allerdings schon gedämpft.

Ein deutlicher Nachteil der deutschen Bewerbung war aus Sicht der EU-Kommission auch die Mietsituation in Frankfurt. In Dokumenten, die Ende September von der Behörde veröffentlicht wurden, hieß es in einem kritischen Vermerk, dass Frankfurt keine Mietfreiheit garantiere. Al-Wazir sagte dazu: "Wir hatten sehr gute und sachliche Argumente. Eins konnten und wollten wir aber - anders als einige Mitbewerber - nicht anbieten: mietfreie Büroräume für die EBA. Es ist schade, dass die Entscheidung am Ende offenkundig auch von solchen Faktoren abhing."

FDP kritisiert Landesregierung für Bewerbung

Der europapolitische Sprecher der FDP-Fraktion im Landtag, Jürgen Lenders, kritisierte die Landesregierung für ihre Bewerbung: "Wenn man den Finanzplatz Frankfurt und Hessen tatsächlich stärken will, reicht es nicht aus, mit Werbekampagnen durch London zu touren. Zu einem schlüssigen Gesamtkonzept gehört eben auch, dass eine überzeugende Bewerbung um den zukünftigen Standort der Bankenaufsicht abgegeben wird."