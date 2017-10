zum Artikel Bürgerentscheid beschlossen : Limburger dürfen über Neumarkt-Parkverbot abstimmen

Limburg a. d. Lahn: Wenn Parkplätze wegfallen, bringt das viele schnell in Wallung. So auch in Limburg, wo auf dem zentralen Neumarkt nach dem Willen der Stadt ab Freitag ein Parkverbot gilt. Jetzt soll ein Bürgerentscheid den Streit beilegen. [mehr]