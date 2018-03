Da ging die Börse baden: Nach einem Wasserrohrbruch ist am frühen Mittwochmorgen die Feuerwehr in den Handelssaal ausgerückt. Offenbar zog die Suche nach dem Haupthahn den Einsatz in die Länge.

"Läuft an der Frankfurter Börse", schrieb ein User auf Instagram . Und es lief tatsächlich: Literweise rann das Wasser am Mittwochmorgen die Wände entlang und plätscherte auf das Börsenparkett. Ein Wasserrohrbruch war die Ursache für das Malheur.

Gegen 4 Uhr wurde das Wasser bemerkt. Die Feuerwehr war mit fünf Einsatzwagen und 17 Einsatzkräften über mehrere Stunden hinweg vor Ort, um das Wasser aus dem Gebäude heraus ins Freie zu pumpen, wo es dann in die Kanalisation geleitet wurde. Um 8.40 Uhr waren die letzten Einsatzkräfte auf dem Rückweg.

Stundenlang nach dem Haupthahn gesucht?

DW | Wirtschaft @dw_wirtschaft Wasserfälle an Frankfurter #Börse , gegen vier Uhr wurde die Feuerwehr gerufen, stundenlange Suche nach dem Haupthahn. Gegen 8 Uhr erst das Ventil abgedreht... @boersefrankfurt

Wie viel Wasser auslief, war am Morgen noch unklar. Die Deutsche Welle berichtete auf Twitter, dass stundenlang der Haupthahn gesucht wurde und das Ventil erst gegen 8 Uhr abgedreht wurde. Dasselbe beobachtete Konrad Busen aus der hr-Börsenredaktion. Sprecher von Feuerwehr und Börse sagten auf Nachfrage, sie könnten das nicht bestätigen.

Der Börsensprecher sagte, der Handel sei wie gewohnt seit 8 Uhr geöffnet und durch den Schaden nicht beeinflusst. Der Einsatz sei im Hintergrund "geräuschlos" gelaufen.