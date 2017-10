Frauen in Hessen erhalten auch künftig deutlich weniger Rente als Männer. Das zeigt eine neue Studie. Außerdem: Jüngere werden beim Renteneintritt sehr viel weniger haben als diejenigen, die in naher Zukunft in Rente gehen.

Oft reicht die gesetzliche Rente nicht aus. Bild © picture-alliance/dpa

Hessische Frauen bekommen auch künftig weniger gesetzliche Rente als Männer. Das ist ein Ergebnis des neuen Vorsorgeatlas, den das Forschungszentrum Generationenvertrag der Universität Freiburg im Auftrag der Fondsgesellschaft Union Investment erarbeitet hat. Die Forscher haben sich angeschaut, wie viel Geld heutige Arbeiter bei ihrem Renteneintritt aus der Rentenkasse bekommen werden.

Die Zahlen zeigen: Im Regierungsbezirk Kassel werden Frauen im Schnitt unter 877 Euro erhalten, während es bei Männern zwischen 1.026 und 1.261 Euro sind. In Mittelhessen beträgt der monatliche Rentenanspruch von Frauen künftig etwa 900 Euro, im Süden durchschnittlich 982 Euro. Die Männer werden in beiden Regionen im Schnitt mehr als 1.200 Euro bekommen.

Ältere bekommen 1.200 Euro und mehr

Beim Vergleich der Altersgruppen, kommen die heute 50- bis 65-Jährigen gut weg: Sie erhalten in Hessen nach dem Renteneintritt 1.200 Euro oder mehr. Das ist nach Ansicht der Forscher genug, um im Alter ohne zusätzliche Rücklagen einen guten Lebensstandard zu halten.

Ganz anders sieht das bei der Altersgruppe der heute 20- bis 34-Jährigen aus: Nur in Südhessen bekommen sie mehr als 1.033 Euro Rente. In Nord- und Mittelhessen liegt der durchschnittliche Rentenanspruch unter 1.000 Euro. Nach Angaben der Forscher ist das - unter Berücksichtigung der Inflation - weniger als die Hälfte dessen, was später im Alter für sie notwendig sein wird.

Insgesamt betrachtet erhalten künftige hessische Rentner durchschnittlich 1.102 Euro. Das sind 32 Euro mehr als im Bundesdurchschnitt.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts