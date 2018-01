zum Artikel Gegenwind von Gewerkschaft und Opposition : Landesregierung präsentiert Integrationsplan - und erntet Kritik

Mit einem Bündel an Zielen und Maßnahmen will die Landesregierung die Integration von Migranten und Flüchtlingen verbessen. Der Gewerkschaftsbund sieht wenig Neues in dem Papier - und spricht von "Verarschung". [mehr]