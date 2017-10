Nicht nur Pflanzen wachsen in der Wetterau besonders gut. Auch Häuser und Gewerbehallen schießen am Rand der Boomregion Rhein-Main aus dem Boden. In Wölfersheim protestieren Bauern und Umweltschützer gegen ein geplantes Logistikzentrum von Rewe.

Die Wetterau ist bekannt für ihre fruchtbaren Böden, weite, freie Flächen und jede Menge Grün. Die Zeiten, in denen die Region von der Landwirtschaft lebte, sind aber vorbei. Die Wetterau wird zunehmend zum Teil des Ballungsraums Frankfurt/Rhein-Main. Weil der boomt, werden zwischen Bad Vilbel und Butzbach immer mehr Gewerbegebiete errichtet, zum Beispiel in Rosbach oder Büdingen.

Oder in Wölfersheim-Berstadt. Dort will der Handelskonzern Rewe ein großes Logistikzentrum errichten. Der Plan ist von verschiedenen politischen Gremien abgesegnet, zuletzt stimmte Ende September die Regionalversammlung Südhessen zu.

"Gute Böden wie fast nirgends sonst"

Auf der anderen Seite hat das Projekt viele Kritiker. Denn künftig sollen 30 Hektar zu Rewe gehören. Bauern, Kirchen und Naturschutzverbände haben sich in einem Aktionsbündnis zusammengetan.

Zehn Bauern werden Flächen verlieren, darunter drei Betriebe, die von der Landwirtschaft leben. Dazu gehört auch Rosenbauer Werner Ruf. Wird die riesige Lagerhalle gebaut, verlöre der Berstädter Familienbetrieb ein Viertel seiner Flächen.

Weitere Informationen Landgrabbing Auch an anderen Stellen der Region frisst der Bauboom Grünland auf: Die Baustofffirma Sehring fördert am Langener Waldsee Sand und Kies und rodet immer mehr Wald, der eigentlich unantastbar sein sollte.

Wirtschafts- und Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) kündigte in hr-iNFO an, er wolle bis 2020 die Fläche in Hessen, die täglich bebaut wird, von aktuell drei Hektar auf dann 2,5 Hektar begrenzen. Ende der weiteren Informationen

In seinem Protest blickt Ruf aber über den eigenen Acker hinaus, wie er sagt: "So gute Böden, die gibt’s sonst nur noch in der Magdeburger Börde und in der Ukraine." In Mitteleuropa brauche man 1,3 Hektar Land, um einen Menschen zu ernähren. "Wir haben schon jetzt nur noch 0,46 Hektar. Mehr als die Hälfte der Lebensmittel müssen wir also ohnehin schon importieren", sagt Ruf. "Im Moment sieht’s so aus, dass man sagt: Na ja, dann können wir den Rest auch noch betonieren und importieren alles."

Rewe will Standorte zusammenführen

Ganz ähnlich sieht das Doris Jensch vom Naturschutzbund (Nabu) in der Wetterau. Sie ist dort die Expertin für Böden. Global seien gute Ackerflächen selten. Würden die Böden in der Wetterau bebaut, seien sie zerstört. In der Folge würde der Anbau von Lebensmitteln verlagert, etwa in Regenwaldgebiete. Mit dem Abholzen von Regenwald entstehe dann ein globales Problem.

Trotzdem sehen auch Doris Jensch und Werner Ruf, dass ein neues Logistikzentrum für Rewe Sinn ergibt. Der Handelskonzern will die bestehenden Lager in Hungen und Rosbach zusammenlegen und sich insgesamt vergrößern. Das geht an den jetzigen Standorten nicht. Wölfersheim ist für den Konzern die beste Wahl, weil es zwischen Hungen und Rosbach und nah an der A45 liegt.

Bürgermeister hält Protest für aufgebauscht

550 Arbeitsplätze sollen damit in der Region gehalten werden. Das findet auch der Betriebsrat von Rewe gut. Und natürlich der Wölfersheimer Bürgermeister Rouven Kötter (SPD). Er hat Verständnis für die Kritik an dem Bauvorhaben, wie er sagt: "Es kann aber nicht sein, dass unsere guten Böden dazu führen, dass wir einen Baustopp in der Wetterau haben. Wir reden hier von einem Prozent der Ackerflächen, die Wölfersheim besitzt, die für dieses Projekt verwendet werden." Aus Kötters Sicht überwiegen die Vorteile des Projekts ganz klar die Nachteile.

Der Sozialdemokrat möchte vor allen Dingen den großen Arbeitgeber Rewe in der Region halten. Solch eine Gegenwehr, wie sie vom Aktionsbündnis kommt, hat er nicht erwartet - die Mitglieder des Aktionsbündnisses versuchen, das Projekt seit Monaten aufzuhalten. Werner Ruf hat sich mit Briefen an die Politiker gewandt.

Rouven Kötter, Bürgermeister von Wölfersheim. Bild © SPD Wölfersheim

Der Bund für Naturschutz und Umwelt Deutschland (BUND) erwägt eine Klage, will dafür aber die volle Unterstützung der anderen Mitglieder des Aktionsbündnisses. Eine Klage hätte allerdings wohl nur wenige Chancen - das Projekt ist politisch in trockenen Tüchern.

Schon im Frühjahr beschloss die Gemeinde ein Umlegungsverfahren. Damit kann Wölfersheim alle notwendigen Flächen aufkaufen. Ein neutraler Gutachter bestimmt dabei den Preis. Das Verfahren ist gesetzlich geregelt, somit gibt es kaum eine Möglichkeit sich zu weigern, Land zu verkaufen. Damit wolle man sicherstellen, dass Großprojekte wie dieses nicht an einzelnen Gegnern scheitern, sagt Kütter. Wichtig ist ihm zu betonen, dass wegen des Rewe-Projekts kein landwirtschaftlicher Betrieb in seinem Bestand gefährdet werde.

Warum wird nicht ehemalige Tagebaufläche bebaut?

Den Kritikern des Projekts wäre es lieber, wenn man sich für Flächen des ehemaligen Braunkohletagebaus, nicht einmal einen Kilometer entfernt, entscheiden würde. Die Flächen gehören allerdings zum Teil der Nachbargemeinde Echzell, mit ihr müsste sich Wölfersheim also erst einmal über eine Nutzung einigen.

Bürgermeister Kötter hat sich mit seiner Art des Vorgehens auf jeden Fall keine Freunde gemacht. Die Betroffenen wurden nach eigenen Angaben erst spät, die Bevölkerung kaum informiert. Das bemängelt besonders der Dekan des evangelischen Dekanats Wetterau, Volkhard Guth. Er hätte sich einen offenen Diskurs über die Bebauungspläne gewünscht, sagt er. Dieser habe aber wie so oft bei ähnlichen Verfahren in der Wetterau nicht stattgefunden.