Am Sonntag bleiben die Geschäfte in Hanau geschlossen.

Am Sonntag bleiben die Geschäfte in Hanau geschlossen. Bild © Imago

Gericht kippt verkaufsoffenen Sonntag in Hanau

Am kommenden Sonntag sollten die Geschäfte in Hanau ihre Türen öffnen, die Stadt hatte die Genehmigung bereits erteilt. Jetzt hat ein Gericht die Genehmigung wieder kassiert - aufgrund nicht nachvollziehbarer Angaben.

Das Verwaltungsgericht Frankfurt hat den für den 5. November geplanten verkaufsoffenen Sonntag in Hanau verboten. Die Richter gaben damit dem Antrag der Gewerkschaft Verdi und der "Allianz für den freien Sonntag" statt, der sich gegen die von der Stadt Hanau erlaubte Sonntagsöffnung gewandt hatte.

Das Gericht betonte, die gesetzlichen Vorgaben für einen verkaufsoffenen Sonntag seien nicht erfüllt. So seien die von der Stadt prognostizierten Besucherzahlen "aus der Luft gegriffen".

Schätzungen der Stadt für Gericht nicht nachvollziehbar

Das hessische Ladenöffnungsgesetz sieht verkaufsoffene Sonntage in Zusammenhang mit Messen und Märkten vor. Bedingung ist, dass die Behörden nachweisen, dass mehr Besucher wegen des ohnehin stattfindenden Marktes kommen als wegen der geöffneten Geschäfte.

In Hanau findet am Sonntag der "Herbstmarkt" statt. Unter diesem Begriff sind der Deutsch-Holländischen Stoffmarkt, der Antik- und Trödelmarkt sowie der Streetfood-Markt in der Innenstadt zusammengefasst. Die Stadt argumentierte, dass die Zusammenlegung der Märkte die Besucherzahlen um 50 Prozent auf rund 28.000 steigen lassen würde. Das Gericht konnte diese Prognose jedoch nicht nachvollziehen , da nicht ersichtlich sei, auf welcher Basis die Stadt die Zahlen geschätzt habe.

Die "Allianz für den freien Sonntag" begrüßte am Freitag das Verbot. Zuletzt setzte das Bündnis wiederholt Verbote von zunächst genehmigten Sonntagsöffnungen durch.

Sendung: YOU FM, 3.11.2017, 13.00 Uhr