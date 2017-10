zum Artikel Prozessauftakt in Limburg : Depressive Angeklagte wollte sich mit Explosion das Leben nehmen

In Limburg steht eine 41-Jährige vor Gericht, weil sie versucht haben soll, ein Mietshaus in die Luft zu sprengen. Dank einer umfassenden Aussage der Angeklagten am ersten Verhandlungstag könnte der Prozess rasch abgeschlossen werden. [mehr]