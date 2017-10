Im Streit um bessere Arbeitsbedingungen und mehr Personal an hessischen Kliniken haben am Dienstag rund 700 Mitarbeiter in Gießen, Marburg und Frankfurt gestreikt. Am Mittwoch geht es weiter.

Rund 700 Mitarbeiter hessischer Krankenhäuser haben am Dienstag ihre Arbeit niedergelegt. Betroffen waren das Universitätsklinikum Gießen/Marburg (UKGM) und das Klinikum Höchst. In Gießen und Marburg waren insgesamt 500, in Frankfurt rund 200 Mitarbeiter beteiligt. Am Mittwoch soll der Streik wieder aufgenommen werden.

Hintergrund sind Forderungen der Gewerkschaft Verdi nach einem "Entlastungstarifvertrag", also mehr Personal und besseren Arbeitsbedingungen. Nach Angaben von Verdi fehlen allein am UKGM 800 Stellen. Bundesweit beziffert die Gewerkschaft den Personalmangel in den Krankenhäusern auf 162.000 Stellen, für Hessen liegen laut Verdi keine Gesamtzahlen vor. Schon im September waren Klinik-Mitarbeiter für bessere Arbeitsbedingungen auf die Straße gegangen.

Notversorgung gesichert

In Frankfurt wird der Betrieb über eine Notversorgung aufrecht erhalten. Für Gießen und Marburg versichert die UKGM-Geschäftsführung versichert in einer Stellungnahme, die Versorgung der Patienten sei gesichert. Weiter heißt es, der Streik sei "völlig unangemessenen".

Die Klinik habe "bereits Pflegestellen in den Jahren 2016 und 2017 aufgebaut und darüber hinaus ganz aktuell in Gießen 30 und in Marburg 25 Schülern eine Einstellungszusage gegeben." Weitere Maßnahmen müssten auch finanzierbar sein.

Sendung: hr4, 10.10.2017, 12.30 Uhr