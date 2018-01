Bezahlen per Unterschrift - auch das lässt sich jetzt in Hessen sperren.

Bezahlen per Unterschrift - auch das lässt sich jetzt in Hessen sperren. Bild © picture-alliance/dpa

Ist die Girocard verloren oder geklaut, lässt sie sich nun auch in Hessen bei der Polizei für das Einkaufen per Unterschrift sperren. Der Handel reagierte erleichtert.

Girocard heißt heute das, was früher die EC-Karte war. Geht sie verloren, so kann man sie schon lange über die Telefonnummer 116116 bei der Bank oder Sparkasse sperren lassen. Diebe können mit der Karte dann nicht mehr Geld am Automaten abheben oder im Geschäft per Geheimzahl (PIN) bezahlen.

Einkaufen ohne PIN theoretisch möglich

Das Problem dabei ist: Wer unrechtmäßig im Besitz der Karte ist, kann auch ohne die PIN mithilfe einer gefälschten Unterschrift mit der Karte einkaufen. Es sei denn, die Karte ist auch für dieses so genannte Lastschriftverfahren gesperrt.

In Hessen ist das seit Montag möglich. KUNO heißt das System, dem sich das Bundesland als letztes angeschlossen hat. KUNO steht dabei für "Kriminalitätsbekämpfung im unbaren Zahlungsverkehr unter Nutzung nichtpolizeilicher Organisationsstrukturen".

IBAN und Kartennummer braucht man zur Sperrung

Laut einer Mitteilung des Landeskriminalamts (LKA) haben alle Hessen somit ab sofort die Möglichkeit, auf der nächsten Polizeidienststelle ein Formular auszufüllen. Dort muss unter anderem die IBAN-Nummer des Kontos sowie die Kartennummer eingetragen werden. Beides sollte man also auch bei Verlust der Karte verfügbar haben.

Die Daten würden über eine verschlüsselte Email an die zentrale Meldestelle des Einzelhandels übermittelt, so das LKA. Die Karte werde dann auch für den Lastschriftverkehr gesperrt. Dass Hessen seit Montag an die Sperrdatenbank angeschlossen ist, bestätigte eine Sprecherin des Forschungs- und Bildungsinstituts EHI des Handels, das die technische Abwicklung des Verfahrens betreibt.

HLKA @LKA_Hessen #Sperrsystem beim elektronischen #Lastschriftverfahren " #KUNO " 💳 (Kriminalitätsbekämpfung im unbaren Zahlungsverkehr unter Nutzung nichtpolizeilicher Organisationsstrukturen), ist ab sofort auch in Hessen verfügbar 👍 ► https://t.co/Jyg5ujT55h

Handelsverband: "Haben zehn Jahre diskutiert"

Der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Hessen-Süd, Michael Kullmann, nahm die Nachricht mit Freude zur Kenntnis. "Wir führen die Diskussion mit der hessischen Polizei seit bestimmt zehn Jahren", sagte er hessenschau.de. So lange habe der Verband auf die Einführung des Verfahrens gedrängt.

"Doch wir haben immer wieder die stereotype Antwort erhalten, das System sei nicht sicher." Unter der Regierung Roland Koch (CDU) mit dem damaligen Innenminister Volker Bouffier (CDU) sei die Sache dann schließlich eingeschlafen. Was jetzt zum Umdenken geführt habe, wisse er nicht.

So schnell wie möglich handeln

Das LKA wies darauf hin, dass man seine Karte bei Verlust so rasch wie möglich sperren lassen sollte. "Das schnelle Sperren der Karte verhindert Straftaten", hieß es. Es nütze nicht nur dem Handel und der Polizei, sondern in erster Linie den Kunden.

Einem Sprecher des Sparkassen- und Giroverbands zufolge muss dem Karteninhaber allerdings eine grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz nachgewiesen werden, um ihn für den aus dem Missbrauch entstandenen Schaden haftbar zu machen. Allgemeine Informationen der Polizei zum sicheren Umgang mit Plastikgeld gibt es hier .