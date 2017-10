Verlegt die US-Großbank Goldman Sachs nach dem Brexit ihren Europasitz von London nach Frankfurt? Eine Liebeserklärung ihres Chefs auf Twitter heizt Spekulationen an. Die britische Premierministerin reagierte umgehend.

Der Vorstandsvorsitzende der US-Großbank Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, hat Frankfurt per Twitter seine Liebe erklärt und damit Spekulationen angeheizt, die Bank könne ihren europäischen Unternehmenssitz wegen des Brexit von London an den Main verlegen.

"Habe gerade Frankfurt verlassen. Tolle Treffen, tolles Wetter, habe es wirklich genossen. Gut, weil ich sehr viel mehr Zeit dort verbringen werde", schrieb Blankfein am Donnerstag unter dem Stichwort "Brexit".

Lloyd Blankfein @lloydblankfein Just left Frankfurt. Great meetings, great weather, really enjoyed it. Good, because I'll be spending a lot more time there. #Brexit

Aus Kreisen der Bank in den USA hieß es umgehend, das heiße nicht, dass Goldman Sachs seinen Europasitz nach Frankfurt verlagern werde. Eine endgültige Entscheidung sei noch nicht getroffen. Blankfein traf Kunden in Deutschland und sprach bei einer Mitarbeiterversammlung.

Goldman Sachs mietet Büroräume für 700 Banker

Goldman Sachs beschäftigt 6.000 Menschen in Großbritannien. Bereits im März hatte die US-Bank angekündigt, Stellen von London nach Frankfurt und in andere europäische Städte zu verlagern. Im Moment arbeiten für das Unternehmen in Frankfurt 200 Banker. Der Europachef Richard Gnodde sagte der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, die Bank werde die Zahl der Mitarbeiter dort "sehr wahrscheinlich" mehr als verdoppeln.

Die Bank zieht von ihrem bisherigen Standort im Frankfurter Messeturm in den neuen Marienturm, der 2019 bezugsfertig sein soll. In den oberen Stockwerken des 155 Meter hohen Gebäudes mietet Goldman Sachs laut einem Insider rund 10.000 Quadratmeter Bürofläche, wo rund 700 Banker Platz finden würden.

In Großbritannien sorgte Blankfeins Äußerung für Aufregung. Der Sprecher der britischen Premierministerin Theresa May sagte: "Wir werden nicht jedes einzelne Statement kommentieren, aber eines ist klar: London ist und bleibt das führende Finanzzentrum der Welt."

Etliche Großbanken bauen ihre Frankfurt-Standorte aus

Frankfurt gilt als aussichtsreicher Kandidat, wenn es um die Verlagerung von Europazentralen internationaler Banken geht. Neben Goldman Sachs kündigte mit Morgan Stanley eine weitere führende Investmentbank an, den Standort in der deutschen Finanzmetropole auszubauen. Nach dem Brexit brauchen in London ansässige Finanzinstitute eine eigene Gesellschaft mit Banklizenz in einem Land der Europäischen Union, um ihre Produkte und Dienstleistungen in den verbleibenden 27 Mitgliedstaaten vertreiben zu dürfen.

Nach Einschätzung der Finanznachrichtenagentur Bloomberg hat Frankfurt dabei gute Karten. Tatsächlich plant die US-Großbank Citigroup, die Zentrale für ihren Wertpapierhandel in der EU dorthin zu verlegen.

Das japanische Geldinstitut Nomura will seinen neuen EU-Sitz nach Frankfurt ebenso verlegen wie der Wertpapierhändler Daiwa Securities und Japans drittgrößte Bank Sumitomo Mitsui Financial Group. Auch die britische Bank Standard Chartered hat entschieden, ihre Frankfurt-Niederlassung zur EU-Zentrale auszubauen.