Im Poker um einen neuen Standort für die Rewe-Großmetzgerei Wilhelm Brandenburg scheint die Entscheidung gegen Frankfurt gefallen zu sein. Man favorisiere Erlensee, teilte der Rewe-Konzern mit. Frankfurts Wirtschaftsdezernent bedauert dies.

Am Donnerstagnachmittag informierte die Rewe Group die Presse über die vorläufige Entscheidung ihrer Großmetzgerei. "Wilhelm Brandenburg favorisiert Erlensee als neuen Standort" hieß es in der Überschrift einer Mitteilung. Eine "Entscheidungsreife" werde noch für dieses Jahr angestrebt.

Erlensee erfüllt Anforderungen am besten

Von den infrage kommenden Standorten Frankfurt/Maintal, Karben und Erlensee erfülle Erlensee die Anforderungen am besten, so Rewe weiter. Dies habe sich im Auswahlprozess herauskristallisiert.

Weitere Informationen Wilhelm Brandenburg GmbH & Co. OHG Die zur Rewe-Handelsgruppe gehörende Großmetzgerei Wilhelm Brandenburg ist nach eigenen Angaben einer der größten Anbieter von Wurst- und Fleischwaren in Deutschland und beschäftigt rund 1.800 Mitarbeiter. Im Jahr 2016 produzierte das Unternehmen 130.000 Tonnen Ware. Der Umsatz lag demnach bei rund 595 Millionen Euro. Ende der weiteren Informationen

Es gelte nun, offene Fragen und Punkte zügig zu klären. Welche Punkte das sein könnten, ließ Rewe offen. Die Suche nach einem neuen Platz für seine Produktionsstätte hatte Wilhelm Brandenburg gestartet, weil man am bisherigen Standort in Frankfurt-Fechenheim keine Erweiterungsmöglichkeiten mehr sah.

Alle Mitarbeiter sollen mitgehen

In Erlensee will Wilhelm Brandenburg auf dem alten Fliegerhorst Langendiebach eine 70.000 Quadratmeter große Fleisch- und Wurstfabrik errichten. Alle 950 Mitarbeiter aus Fechenheim sowie 340 aus dem kleineren Standort in Dreieich will das Unternehmen nach Erlensee mitnehmen.

Der ehemalige US-Fliegerhorst Langendiebach in Erlensee Bild © Stadt Erlensee

Nach Informationen der Frankfurter Rundschau soll die Entscheidung für Erlensee bereits definitiv sein. Ein Unternehmenssprecher wollte dies auf Anfrage so nicht bestätigen. Es sei allerdings richtig, dass man sich nun ausschließlich auf Erlensee konzentriere.

Bedauern in Frankfurt

Dabei hatte sich Frankfurt noch einmal mächtig ins Zeug gelegt, um die Großmetzgerei doch noch in der Stadt halten zu können. Gemeinsam mit der Nachbargemeinde Maintal entwickelt zurzeit Frankfurt ein interkommunales Gewerbegebiet an der Stadtgrenze. Hierher hoffte man, die Rewe-Tochter locken zu können.

Wirtschaftsdezernent Markus Frank (CDU) bedauerte, dass es dazu wohl doch nicht kommen wird. "Wir haben Brandenburg ein erstklassiges Angebot mit einer wunderbaren Fläche gemacht", sagte er hessenschau.de. Die Metzgerei hätte dort in anderthalb Jahren bauen können. "An uns liegt es nicht."

"Schade für die Mitarbeiter"

Letztlich habe Brandenburg eine unternehmerische Entscheidung getroffen. Schade sei die Abwanderung vor allem für die Mitarbeiter. Diese müssten nun weiter zu ihrem neuen Arbeitsplatz fahren.

Das Gewerbegebiet mit Maintal wolle man nichtsdestotrotz weiterhin entwickeln. Frank hofft, dass sich dort in naher Zukunft andere Produktions- und Industriebetriebe ansiedeln werden.