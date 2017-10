Einst Kaserne, jetzt Geisterstadt - bald lebendiges Wohnviertel? Hanau will in der ehemaligen Pioneer-Kaserne bald Wohnraum für 5.000 Menschen bieten. OB Kaminsky spricht schon von der "Krönung der Konversion".

Die Natur hat die Kaserne zurückerobert. Wo einst das Militär ein strenges Regiment führte, herrscht viele Jahre nach dem Abzug der US-Armee aus Hanau heute Wildwuchs. Unkraut schießt aus den Ritzen der mit Moos bewachsenen Betonplatten. Gebäudefassaden und Hauseingänge sind in der Pioneer-Kaserne mit Grünzeug zugewuchert. In manchen Gebäuden macht sich Schimmel an der Decke breit. Das Areal wirkt wie eine verfallene Geisterstadt.

Die Stadt Hanau will das gewaltig große Gebiet zu neuem Leben erwecken. In vier bis fünf Jahren soll dort unter dem Namen "Pioneer Park Hanau" ein Wohnquartier für 5.000 Menschen entstehen. Die Pioneer-Kaserne ist die größte ehemals von den US-Streitkräften genutzte Kaserne Hanaus. Das Areal ist rund 50 Hektar groß. Erbaut wurde die Kaserne bereits Ende der 1930er Jahre von der deutschen Wehrmacht - in einer Fächerform, die heute ihr Markenzeichen ist.

Wie "Klein-Amerika": In der ehemaligen US-Kaserne lebten einst 45.000 Menschen. Bild © picture-alliance/dpa

In Hessen ist die Pioneer-Kaserne eines der größten Projekte, in denen ehemaliges Militärgelände in zivile Nutzung umgewandelt wird. Konversion ist der Fachbegriff dafür. Mit den Bauarbeiten soll 2018 begonnen werden. Hanaus Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) nannte das Projekt am Freitag bei einer Besichtigung "die Krönung der Konversion". Wie ein Makler wirbt er: "In Zeiten der Wohnungsknappheit im Ballungsraum Rhein-Main schaffen wir hier bezahlbaren Wohnraum mit idealer Lage am Waldrand und mit exzellenter Verkehrsanbindung ins gesamte Rhein-Main-Gebiet."

Die Pioneer-Kaserne war von 1945 bis 2008 in amerikanischer Hand. In den 1980er Jahren war Hanau eine der größten Garnisonen Europas der US-Armee und die größte in Deutschland. Die Militärgemeinde Hanau bestand aus insgesamt 17 Kasernen. In Hochzeiten waren dort rund 45.000 Menschen untergebracht; 16.000 Soldaten, Familienangehörige und zivile Angestellte - es war eine Art "Klein-Amerika". In der Pioneer-Kaserne war alles, was zum Leben gebraucht wurde: ein Heizkraftwerk, Sportstätten, Kindergärten, eine Kirche und eine Bücherei. Vom Football- und Softball-Feld ist heute nicht mehr viel zu sehen - es ist komplett zugewachsen.

Im August 2008 übergaben die US-Streitkräfte mit ihrem Abzug die Kaserne an die BRD. Die Liegenschaft wurde wie alle anderen der ehemaligen amerikanischen Flächen in Hanau von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) verwaltet und vermarktet. Acht Jahre später erwarb die Stadt die Kaserne für rund vier Millionen Euro. Mit einem Partner aus der Privatwirtschaft soll die Fläche nun weiterentwickelt werden. Als Investitionsvolumen werden rund 500 Millionen Euro genannt.

2008 übergaben die US-Streitkräfte das Gelände an die BRD. Bild © picture-alliance/dpa

Hanau gilt als größter Konversionsstandort in Hessen. 340 Hektar ehemaliger US-Militärflächen galt es nach dem Abzug der Amerikaner wieder einem zivilen Zweck zu zuführen. Mehr als 265 Hektar sind bereits umgewidmet - zum Beispiel in Wohn- und Gewerbegebiete - oder sie befinden sich gerade im Wandel. Auch andere Konversionsstandorte in Hessen machen große Fortschritte. Deswegen bewertet die BImA das Fortkommen bei der Umwandlung von Militär-Flächen als "sehr positiv". Seit ihrer Gründung 2005 habe die BImA in Hessen 22 ehemalige Kasernen oder Teilflächen verkauft.

Abgeschlossen ist die Konversion allerdings nicht. In Hessen verfügt die BImA derzeit noch über 95 Liegenschaften - darunter 16 Kasernen - mit einer Fläche von 941 Hektar. Vor zwei Jahren waren es noch 4.800 Hektar. Von der Schließung von Bundeswehr- und US-Kasernen sind nach Angaben des hessischen Wirtschaftsministeriums seit 2005 insgesamt 28 hessische Kommunen betroffen.