Das Land Hessen will Bitcoins im Wert von knapp zwei Millionen Euro verkaufen. Das virtuelle Geld war 2014 bei einer Razzia beschlagnahmt worden - und damals noch viel weniger wert.

Mit dem Verkauf will Hessen laut einem Bericht des Tagesspiegel einem Wertverfall der virtuellen Währung zuvorkommen. "Die Veräußerung soll in den nächsten Tagen stattfinden", sagte der Staatsanwalt bei der Zentralstelle zur Bekämpfung von Internetkriminalität (ZIT) in Gießen, Benjamin Krause, der Zeitung. Die Generalstaatsanwaltschaft, wo die ZIT angesiedelt ist, bestätigte dies dem hr am Samstag.

Massiver Wertanstieg

Demzufolge waren bei einer Razzia, die 2014 zur Schließung des Online-Drogenmarktplatzes Hydra führte, 126 Bitcoins im Wert von damals knapp 50.000 Euro beschlagnahmt worden. Inzwischen soll deren Wert 1,9 Millionen Euro betragen.

Nun sollen sie verkauft werden, bevor der Kurs womöglich wieder einbricht. "Wir behandeln Bitcoins wie verderbliche Güter und verkaufen sie im Rahmen einer Notveräußerung", sagte Krause.

BKA sucht nach weiteren Bitcoins in staatlichem Besitz

Wie viele Bitcoins sich insgesamt etwa durch Beschlagnahmungen im Besitz staatlicher Stellen befinden, ist bislang nicht bekannt. Das Bundeskriminalamt (BKA) will nun aber Daten dazu zusammentragen. "Wir wollen in der Kriminalstatistik nächstes Jahr auch erstmals beschlagnahmte Bitcoins ausweisen", hieß es laut Tagesspiegel dazu aus dem BKA.

