Der Kampf gegen die Stickoxid-Belastung wird konkreter: Das Umweltministerium prüft derzeit für Frankfurt, Darmstadt und Wiesbaden, wie sich lokale Diesel-Fahrverbote auf die Luftqualität auswirken würden.

Ob Hügelstraße in Darmstadt, Friedberger Landstraße in Frankfurt oder Schiersteiner Straße in Wiesbaden: In manchen Straßenzügen in Hessens Städten ist die Luft besonders schlecht. Das liegt unter anderem an alten Dieselfahrzeugen, die die Umgebung mit Stickstoffoxid verpesten.

Weitere Informationen Messwerte Aktuelle Luft-Messwerte in Hessen, auch über Belastungen mit Ozon, Feinstaub oder Schadstoffen wie Stickftoffoxid, finden Sie hier. Ende der weiteren Informationen

Wie sich lokale Diesel-Fahrverbote auf die Luftqualität der genannten Städte auswirken würden, lässt das hessische Umweltministerium derzeit prüfen. Mit Computersimulationen will das Ministerium errechnen, wie stark sich die Stickoxid-Belastung in einzelnen Straßen senken lässt. Das hat das Ministerium auf Anfrage von hr-iNFO mitgeteilt.

Hintergrund sind Klagen der Deutschen Umwelthilfe und des Verkehrsclubs Deutschland gegen das Land Hessen. Die Verbände wollen die Einhaltung der Stickoxid-Grenzwerte in diesen Städten gerichtlich erzwingen. Mit Ergebnissen der Simulationen wird in den kommenden Monaten gerechnet.

Blaue Plakette würde für Frankfurt wenig bringen

hr-iNFO liegen Berechnungen des Umweltministeriums vor, die zeigen, dass andere diskutierte Maßnahmen nur einen geringen Effekt erzielen würden. Eine Umstellung der Frankfurter Taxis auf Elektroantriebe würde demnach den Stickoxid-Ausstoß in der Stadt allenfalls um 0,2 Prozent reduzieren. Die Umstellung der Busflotte auf E-Motoren könnte zwar insgesamt den Schadstoff-Ausstoß um rund fünf Prozent reduzieren, an besonders belasteten Stellen wie etwa der Friedberger Landstraße wäre der Effekt aber vergleichsweise gering.

Auch die Einführung einer Blauen Plakette würde – für sich genommen – in Frankfurt demnach nicht zur Einhaltung der Grenzwerte führen. Diesel-Pkw bekämen die Plakette nur, wenn sie den Euro-6-Standard erfüllen. Das tun die wenigsten Dieselautos in Hessen, laut Umweltministerium waren es Anfang 2016 nur rund zwölf Prozent.

Entlastung für Wiesbaden und Darmstadt möglich

Die Stickoxid-Belastung würde laut Berechnung in Frankfurt um maximal 15 Prozent sinken, sollte im Bereich der Umweltzone die Blaue Plakette zur Pflicht werden. Trotzdem würde der zulässige Jahresmittelwert von maximal 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft an den besonders belasteten Stellen noch überschritten.

Anders in Wiesbaden und Darmstadt: Dort könnte die Blaue Plakette die gewünschte Entlastung bringen. Für das Umweltministerium ist die Blaue Plakette daher vielversprechend: "Es gibt keine Maßnahme mit Ausnahme einer Sperrung der Straße, die eine vergleichbare Minderungswirkung aufweist", so das Ministerium in einer schriftlichen Stellungnahme.

Die Stadt Darmstadt stellte auf Anfrage von hr-iNFO klar, dass die Computersimulation nicht zwangsläufig auf Fahrverbote hinauslaufe. Umweltdezernentin Barbara Akdeniz (Grüne) sagte, durch Fahrverbote könne sich der Verkehr nämlich verlagern: "Würden dadurch neue Grenzwertüberschreitungen verursacht, ist eine derartige Maßnahme nicht zulässig."

Sendung: hr-iNFO, 24.8.2017, 5.00 Uhr