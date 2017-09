Auf dem hessischen Arbeitsmarkt stehen die Chancen gut, weitere Menschen aus der Arbeitslosigkeit zu holen. Die Auftragslage ist gut, die Unternehmen stellen ein. Die Arbeitslosenquote sank daher im September weiter.

Die Zahl der Arbeitslosen in Hessen ist im September erneut leicht gesunken. Wie die Regionaldirektion Hessen der Bundesagentur für Arbeit am Freitag mitteilte, nahm die Zahl der Arbeitslosen gegenüber August um rund 6.000 auf knapp 162.000 ab. Die Arbeitslosenquote beträgt damit 4,8 Prozent - die niedrigste Quote seit Mai 1991.

Frank Martin, Geschäftsführer der Regionaldirektion, sprach von einer "hervorragenden Entwicklung am hessischen Arbeitsmarkt". Die Herbstbelebung sei überraschend deutlich ausgefallen. Die Unternehmen würden weiter Beschäftigte einstellen, weil die Auftragslage nach wie vor gut sei.

Schwierige Suche nach Azubis und Fachkräften

Aktuell spreche auch alles dafür, dass sich diese positive Entwicklung am Arbeitsmarkt für die Arbeitnehmer fortsetze. Es seien zwar auch immer mehr Flüchtlinge auf der Suche nach Arbeit, aber das werde dadurch kompensiert, dass insgesamt mehr Personal eingestellt werde.

Dafür werde es für die Arbeitgeber immer schwieriger, Auszubildende und Fachkräfte zu finden. Es gebe zwar noch keinen flächendeckenden Fachkräftemangel, aber von Jahr zu Jahr dauere es länger, eine freie Stelle mit einer geeigneten Arbeitskraft zu besetzen.