Mehr als 70 Baustellen und jede Menge Verkehr: Zum Ferienende an diesem Wochenende könnte es auf Hessens Autobahnen eng werden. Wir zeigen Ihnen, wo Stau droht.

Tempolimits, durchgezogene gelbe Linien, die in enge Fahrspuren führen und eine rechte Fahrspur voller Lastwagen – für Pendler ist das Alltag auf Hessens Autobahnen. Zum Ende der Schulferien kommen noch Urlauber dazu, die auf dem Heimweg von der einen Baustelle in die nächste fahren.

Manche Baustellen können zu Staufallen werden, vor allem im Rhein-Main-Gebiet. So wird die Salzbachtalbrücke auf der A66 bei Wiesbaden bis 2022 neu gebaut. Für viele Berufspendler aus dem Rheingau ist sie der wichtigste Zubringer nach Wiesbaden und Frankfurt. Wenige Kilometer entfernt wird zudem gerade die Brücke am Wiesbadener Kreuz erneuert.

Neben der Salzbachtalbrücke gehören für den ADAC Hessen-Thüringen das Frankfurter Kreuz und das Gambacher Kreuz zu den potentiellen Staufallen. Ebenfalls stauträchtig sind aufgrund von Baustellen die A3 zwischen Diez und Limburg und die Verbindung Kreuz Kassel-West - Dreieck Kassel-Süd. Staugefahr herrscht ebenfalls am Reiskirchener Dreieck und am Kirchheimer Dreieck.

32.000 Stunden Stau auf Hessens Autobahnen

Über ganz Hessen verteilt gab es laut ADAC Hessen-Thüringen im September 75 Autobahn-Baustellen. Der Verkehrsclub zählt nicht nur Autobahn-Baustellen, sondern auch Stauzeiten und -längen und sieht einen Zusammenhang: Steigt die Zahl der Autobahn-Baustellen, steigen auch die Stauzeiten.

Beides hatten die Verkehrsteilnehmer in Hessen in diesem Jahr schon zur Genüge. 32.000 Stunden standen sie nach Angaben des ADAC allein bis September im Stau – das sind jetzt schon mehr Staustunden als im gesamten vergangenen Jahr. Von Januar bis September diesen Jahres gab es demnach rund 48.500 Staus auf Hessens Autobahnen, auf einer Gesamtlänge von über 90.800 Kilometern.

Staus können viele Ursachen haben, das liegt nicht nur an Baustellen. "Bei dem sehr hohen Verkehrsaufkommen, welches gerade im Berufsverkehr vorherrscht, reicht oft schon ein Bremsen des Vordermannes, um weiter hinten ein Stocken des Verkehrs zu verursachen", erklärte der Verkehrsclub. Genaue Zahlen, wie viele Staus explizit auf Baustellen zurückzuführen sind, gibt es nicht.

Zahl der Autos auf Autobahnen gestiegen

Die Straßenverkehrsbehörde Hessen Mobil gibt zu bedenken, dass nicht nur die Baustellenzahlen gestiegen sind, sondern auch das Verkehrsaufkommen generell. In der Zeit von 2014 bis 2016 sei die Zahl der Autos und Lkws auf den hessischen Autobahnen um 4,2 Prozent gewachsen. Im Jahr 2016 lag das Verkehrsaufkommen demnach im Durchschnitt bei 66.060 Fahrzeugen am Tag, zwei Jahre zuvor waren es noch 63.400.

Damit die, zum Teil in die Jahre gekommenen Autobahnen dieser Belastung Stand halten, investiert das Verkehrsministerium seit 2014 Rekordsummen in die Infrastruktur. Allein in diesem Jahr werden etwa 650 Millionen Euro in die Autobahnen und Bundesstraßen gesteckt. "Die hohen Investitionen sind auch dringend nötig, weil es wegen der Versäumnisse vergangener Jahrzehnte schon heute teilweise zu Fahrbahnsperrungen und weiteren Verkehrseinschränkungen kommt", teilte das Verkehrsministerium mit.

Wahrscheinlich ab dem kommenden Jahr will Hessen Mobil Daten zu den Stauursachen erheben. Dann könnte evaluiert werden, welchen Anteil die Baustellen wirklich am Stau in Hessen haben. Die hr-Verkehrsredaktion verneint einen Zusammenhäng nämlich. Ihrer Einschätzung nach herrscht rund um die aktuellen Großbaustellen im pendlerreichen Rhein-Main-Gebiet nicht auffällig mehr Stau als zu Zeiten, in denen dort nicht gebaut wurde.

Sendung: hr-iNFO, 20.10.2017, 05.10 Uhr