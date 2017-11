Nach der Insideraffäre bei der Deutschen Börse wird Theodor Weimer neuer Vorstandsvorsitzender. Der Chef der HypoVereinsbank ersetzt zum 1. Januar Carsten Kengeter und bekommt einen Vertrag über drei Jahre.

Der Aufsichtsrat des Frankfurter Börsenbetreibers berief den 57-Jährigen Weimer am Donnerstag zum 1. Januar für zunächst drei Jahre als Nachfolger des zum Jahresende ausscheidenden Carsten Kengeter, der über eine Insiderhandels-Affäre gestolpert war.

Weimer galt seit Tagen als Favorit für den Chefposten. Der ehemalige Investmentbanker führt seit 2009 die HypoVereinsbank (HVB) in München, die zur italienischen Großbank Unicredit gehört. Sein Vertrag war in diesem Jahr bis Ende 2020 verlängert worden. Allerdings lebt Weimers Familie noch immer in Wiesbaden. In der Vergangenheit hatte es auch deshalb geheißen, Weimer wolle zurück ins Rhein-Main-Gebiet.

Die HVB hat der 57-jährige Weimer in den vergangenen Jahren gesundgeschrumpft. Mit einem fast halbierten Filialnetz nach dem Abbau mehrerer tausend Stellen konzentriert sie sich auf Kunden in Bayern und im Norden, wo sie traditionell stark ist. Dafür liefert Weimer beständig Gewinne in Mailand ab.

Kengeter macht zum 31. Dezember Schluss

Der bisherige Börsen-Chef Kengeter hatte Ende Oktober nach quälenden neun Monaten die Konsequenz aus laufenden Ermittlungen wegen möglichen Insiderhandels gezogen und seinen Rücktritt angekündigt. Der ehemalige Investmentbanker, der ebenso wie Weimer einst bei der Wall-Street-Größe Goldman Sachs arbeitete, räumt zum 31. Dezember seinen Posten.

Seit dem Frühjahr ermittelt die Frankfurter Staatsanwaltschaft gegen Kengeter wegen eines millionenschweren Aktienkaufs aus dem Dezember 2015 - gut zwei Monate vor dem Bekanntwerden der Fusionspläne mit der Londoner Börse LSE.

Kengeter hatte für 4,5 Millionen Euro 60.000 Deutsche-Börse-Aktien gekauft, die er nicht vor Ende 2019 veräußern darf. Der Konzern packte in dem eigens für den Manager geschnürten Vergütungsprogramm weitere 69.000 Anteilsscheine drauf. Der Kurs zog an, auch wenn der Deal am Ende scheiterte.

Die Ermittler werfen Kengeter vor, schon im Sommer 2015 mit der LSE-Führung Gespräche über einen Zusammenschluss geführt und das lukrative Aktiengeschäft in diesem Wissen getätigt zu haben. Aufsichtsrat, Vorstand und Kengeter persönlich hatten die Vorwürfe zurückgewiesen.

Die Ermittlungen gegen Börsen-Chef Carsten Kengeter gehen weiter. Bild © picture-alliance/dpa

Weimer übernimmt einen Dax-Konzern im Umbruch. Im dritten Quartal blieb die erhoffte Belebung der Märkte aus, die Deutsche Börse sah sich gezwungen, die Prognose für das Gesamtjahr 2017 in Frage zu stellen. Nach der erneut gescheiterten Großfusion ist zudem offen, wie das Unternehmen auf Dauer der starken Konkurrenz aus den USA und Asien Paroli bieten will.