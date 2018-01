"Die Region ist in Schuss" - und sucht Wohnungen

Nicht nur die Umsätze steigen, auch die Zahl der Beschäftigten - und derjenigen, die eine Wohnung brauchen. Beim Jahresempfang der IHK Frankfurt ging es um die Licht- und Schattenseiten des Wachstums sowie um eine neue Bundesregierung.

"Willkommen im wirtschaftlichen Kraftwerk Deutschlands", begrüßte Mathias Müller, Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Frankfurt, die 1.600 Gäste am Dienstagabend beim Jahresempfang. Eine Einschätzung, die er alsbald mit Zahlen untermauerte - die ohnehin schon brummende Wirtschaft im Rhein-Main-Gebiet habe 2017 um weitere zwei Prozent zugelegt, für 2018 rechne er mit einem weiteren Wachstum von zwei Prozent plus x.

Die Folge: 44.000 Menschen zusätzlich hätten 2017 eine Arbeit gefunden, für 2018 rechnet Müller mit erneut rund 50.000 weiteren Stellen. "Die Region ist in Schuss", sagte Müller, nicht zuletzt dank des "Sondereffekts Brexit", den er zwar politisch bedaure, von dem der Finanzplatz Frankfurt aber profitiere.

"Grundfesten der Volkswirtschaft" in Gefahr

Allerdings bringe das Wachstum einige Schwierigkeiten mit sich: "Den hessischen Unternehmen fehlen aktuell rund 56.000 Fachkräfte, davon 14.000 akademisch Qualifizierte", sagte Müller. Und um Fachkräfte anwerben zu können, müssten Wohnungen entstehen - "das mangelnde Wohnungsangebot ist aktuell die große Hürde, die Unternehmen haben".

Außerdem sehe er Risiken in den Sondierungsverhandlungen für eine neue Große Koalition im Bund. Bei Rekord-Einnahmen die Steuern erhöhen zu wollen, wie von Teilen der SPD gefordert, sei "nicht der richtige Ansatz". Niedrige Steuern sorgten für Innovationen, die sorgten für hohe Löhne - wer an diesem "fundamentalen Grundsatz" der Marktwirtschaft rüttle, gefährde die "Grundfesten der Volkswirtschaft".

Bouffier: "Ich hoffe, eine stabile Regierung gelingt"

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) warb in seiner Ansprache für die Große Koalition. Es gehe darum, "das Wählervotum ernst zu nehmen und daraus eine stabile Regierung zu bilden". Die Verhandler hätten gute Kompromisse gefunden, "ich hoffe, es gelingt". Mit allem, was vereinbart wurde, "werden wir das 21. Jahrhundert in Angriff nehmen".

Zum Thema Wohnungsbau sagte er: "Wir haben jede Menge Wohnraumflächen ausgewiesen." Jetzt sei es an den beteiligten Kommunen sowie den angrenzenden Regionen und Bundesländern, einen gemeinsamen Weg zu gehen.

Oberbürgermeister freut sich über die Industrie

Daran knüpfte Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) an: "Wohnen ist die soziale Frage des 21. Jahrhunderts, und wir werden dafür Platz schaffen." Das Jahr 2017 sei erfolgreich gewesen: Mehr Wachstum, mehr Arbeitsplätze, mehr Wohnungen, zählte er auf.

Er freue sich, dass die IHK sich so engagiert habe, als es um die Integration der Flüchtlinge ging, sagte Feldmann: "Die IHK hat gesagt: Wir brauchen Euch. Fachkräftemangel bekämpft man nach Frankfurter Art, indem man qualifiziert."

Museumsdirektor: "Kultur hat wirtschaftliche Bedeutung"

Gastredner des Abends war Philipp Demant. Der Direktor von Städel Museum, Schirn Kunsthalle und Liebighaus sagte in seinem Vortrag, Frankfurt habe sich auch kulturell enorm entwickelt. Die Stadt "rangiert in einer Flughöhe, die das Wort vom Frankfurter Museumswunder nicht übertrieben scheinen lässt".

Vor den Wirtschaftsvertretern betonte der Museumsleiter, dass Kultur nicht nur ein "weicher" Faktor für einen Standort sei - sondern etwa im Tourismusbereich auch große wirtschaftliche Bedeutung habe. Um die Dynamik von Stadt und Region zu erhalten, brauche es aber auch Investitionen in die Kunstwelt, appellierte Demant.

Sendung: hessenschau kompakt, 16.01.2018, 22.15 Uhr