Polizei löscht Feuer : Eier- und Brandattacke auf iranisches Konsulat in Frankfurt

Frankfurt: Eier an der Fassade und ein Feuer im Eingangsbereich: Offenbar aus Protest haben drei Männer am Wochenende in Frankfurt das iranische Generalkonsulat attackiert. Eine Polizeistreife verhinderte Schlimmeres. [mehr]