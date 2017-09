Er wollte von Frankfurt nach Bangkok - mit der staatlichen Fluggesellschaft Kuwaits. Doch die Airline verbot einem Israeli, ins Flugzeug zu steigen. Der fühlt sich diskriminiert und klagt.

Die Fluggesellschaft Kuwait Airways hat einem israelischen Staatsbürger die Mitnahme verweigert. Am Dienstag verhandelt das Landgericht Frankfurt über die Klage des in Berlin wohnenden Mannes. Er wollte vom größten deutschen Flughafen in Frankfurt aus nach Bangkok fliegen, mit Zwischenstopp in Kuwait. Er durfte aber nicht mit. Deshalb sieht sich der Mann diskriminiert und will die Beförderung juristisch erzwingen.

Kuwait Airways beruft sich dem Gericht zufolge auf die Gesetze in Kuwait. Die Fluggesellschaft argumentiert, nach gültigem Recht dürften israelische Staatsangehörige dort nicht umsteigen. Der Anwalt des Klägers bezweifelt, dass es ein entsprechendes Gesetz in Kuwait gibt.

Kuwait Airways hat schon mehrere Ziele gestrichen

Nach Überzeugung des Anwalts will die Fluggesellschaft schlicht keine Bürger des jüdischen Staats an Bord haben. Die Frankfurter Rundschau berichtet , dass Kuwait Airways in der Vergangenheit lieber Ziele aus dem Flugplan gestrichen hat, als Israelis zu befördern, darunter die Flughäfen London, New York sowie innereuropäische Flüge.

Ob das Gericht in dem Zivilverfahren noch am Dienstag eine Entscheidung fällt, ist unklar.

Sendung: hr-iNFO, 05.09.2017, 10.00 Uhr