Der Kassel Airport ist weit davon entfernt, die Gewinnzone zu erreichen. Trotzdem will ihn die Landesregierung als Regionalflughafen erhalten - und weiter subventionieren. Die Kosten seien deutlich gesenkt worden.

Der defizitäre Kassel Airport bleibt als Regionalflughafen erhalten und wird nicht zum Verkehrslandeplatz zurückgestuft. In Wiesbaden legten Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) und Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) einen Bericht zur wirtschaftlichen Lage des seit Jahren defizitären Airports vor. Die Prüfung habe ergeben, dass die jährlich vom Land zu tragenden Kosten für den Flughafen in den vergangenen Jahren deutlich gesenkt worden seien, teilten die Minister am Donnerstag gemeinsam in Wiesbaden mit.

Zudem sieht Schäfer in dem nun beschlossenen Weg offenbar das kleinere Übel: Eine Herabstufung des Regionalflughafens brächte lediglich eine Einsparung von rund 1,6 Millionen Euro pro Jahr, rechnete Schäfer, der auch Aufsichtsratschef des umstrittenen Flughafens ist. "Dagegen stehen dann Arbeitsplatzverluste vor Ort und fehlende weitere Perspektiven, so dass wir uns in der Abwägung entschlossen haben, es bei der bisherigen Konzeption zu belassen."

Koalitionsvertrag sah Prüfung vor

Und auch die Grünen, die dem Calden-Projekt von Beginn an ausgesprochen kritisch gegenüber standen, tragen die Entscheidung mit. "Der Druck, der durch die Einsparvorgaben aus dem Koalitionsvertrag aufgebaut wurde, hat gewirkt", erklärte der grüne Wirtschaftsminister Al-Wazir (Grüne) gemeinsam mit Schäfer vor der Presse.

Die Auswertung der Zahlen und Fakten zum Airport wurde von Fachleuten aus dem Finanzministerium, aus dem Wirtschaftsministerium, von Flughafenvertretern und externen Sachverständigen durchgeführt. Dass es eine solche Auswertung geben sollte, die "keine möglichen Maßnahme ausschließt", hatten die Grünen in den Koalitionsvertrag mit der CDU schreiben lassen.

"Das Geld für den Ausbau war allerdings zum Zeitpunkt des Regierungsantritts 2014 bereits ausgegeben und der Flughafen eröffnet. Auch eine sofortige Rückstufung des Flughafens hätte die Millionen, die in den Ausbau investiert wurden, nicht zurückgebracht", ließen die Minister gemeinsam mitteilen. Deshalb habe man sich auf das konzentriert, was "unter den gegebenen Bedingungen" möglich sei.

Vorgaben trotz Fehlbetrags erfüllt

Der Flughafen ist seit dem Ausbau 2013 defizitär, zuletzt beliefen sich die roten Zahlen auf 6,18 Millionen Euro. Der Prüfung der externen Experten zufolge gibt das Land zum jetzigen Zeitpunkt indes mehr als 2,55 Millionen Euro weniger aus als noch 2014. Der Regionalflughafen rechnet bis Ende des Jahres mit über 70.000 Passagieren.

Trotz des hohen Fehlbetrags hatte der Airport 2016 seine Vorgaben erfüllt, da das Defizit im Jahresvergleich gesunken war. Das Defizit müssen die Gesellschafter des Airports entsprechend ihrer Beteiligung tragen. Das sind das Land Hessen (68 Prozent), die Stadt und der Landkreis Kassel (je 13 Prozent) sowie die kleine Gemeinde Calden (6 Prozent).