Deutsche-Börse-Chef Carsten Kengeter hat seinen Rücktritt eingereicht. Das teilte der Dax-Konzern nach einer außerordentlichen Aufsichtsratssitzung mit. Kengeter steht seit Monaten unter Insider-Verdacht.

Carsten Kengeter, der seit Monaten unter Insider-Verdacht stehende Chef der Deutschen Börse, tritt zum Jahreswechsel von seinem Posten zurück. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Kengeter habe den Aufsichtsrat in einer außerordentlichen Sitzung über seinen Rücktritt informiert.

"Diese Entscheidung ist mir schwer gefallen", sagt Kengeter in einer Mitteilung. "Angesichts der offenen Vorwürfe und Behauptungen will ich mit diesem Schritt vor allem die Deutsche Börse schützen." Er wolle den Weg frei für einen Neuanfang.

Vorwürfe wegen Insiderhandel

Der Aufsichtsrat habe den Rücktritt "mit großem Bedauern akzeptiert", so das Unternehmen. Kengeter werde das Unternehmen noch bis zum 31. Dezember führen - solange, bis ein Nachfolger feststeht und ein geeordneter Übergang möglich ist. Für diese Zeit habe er das "vollste Vertrauen" des Aufsichtsrates.

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hatte Anfang der Woche die Ermittlungen gegen Kengeter wieder aufgenommen, nachdem zuvor ein Deal mit der Justiz am Widerspruch des zuständigen Gerichts gescheitert war. Kengeter hatte im Dezember 2015 Aktien seines Unternehmens gekauft, obwohl er schon die Fusion mit der Londoner Börse plante. Die Staatsanwaltschaft sieht das als Insiderhandel an. Kengeter weist das zurück.

Druck auch von Belegschaft und Börsenaufsicht

Als ein weiterer Grund für den Rücktritt gilt wohl auch die Unzufriedenheit der Belegschaft mit dem Umgang der "Causa Kengeter" im Unternehmen. Zudem hatten die Finanzaufsicht Bafin und die hessische Börsenaufsicht angekündigt, den Fall genauer zu untersuchen.

Nun muss die Deutsche Börse AG bis zum Jahreswechsel einen Nachfolger für Kengeter finden. Wer das ist, soll schon "in Kürze" bekannt gegeben werden.

Kengenter studierte Betriebswirtschaftslehre in London und Reutlingen. Danach arbeitete er bei Goldman Sachs in New York und war Chef der UBS Investment Bank in Zürich. Die Deutsche Börse führte er seit 2015. Er hat das Unternehmen strategisch neu aufgestellt. Allerdings scheiterte er mit der von ihm angestrebte Fusion mit der Londoner Börse.