Wer Spargel aus Hessen zu Ostern auf dem Speiseplan hatte, muss wohl umplanen: Wegen der kalten Witterung ist das edle Gemüse nur in geringen Mengen und zu hohen Preisen erhältlich. Eine kleine Hoffnung gibt es aber noch.

"Der Verbraucher sollte sich darauf einstellen, dass er zu Ostern keinen Spargel kriegt": Bauer Rolf Meinhardt vom Tannenhof in Weiterstadt (Darmstadt-Dieburg) hat keine guten Nachrichten zu verkünden. Das Freilandgemüse aus Hessen wird zu Ostern voraussichtlich nur in kleinen Mengen und zu hohen Preisen erhältlich sein. "In diesem Jahr muss es mal ein anderes Gemüse geben", sagte Meinhardt.

"In den letzten zwei, drei Jahren hat uns das Wetter ein bisschen verwöhnt." Im vergangenen Jahr sei bereits am 20. März eine größere Menge Spargel gestochen worden. "Wir können aber nicht jedes Jahr früher werden", betonte der Spargelbauer.

Wenn die Temperaturen in der Karwoche 15, 20 Grad erreichten, wäre er zwar optimistisch. "Aber dieses Licht am Horizont sehe ich noch nicht." Auf seiner Homepage schreibt er: "Wetterbedingt erwarten wir den Saisonstart leider erst nach Ostern."

Bouffier eröffnet die Saison

Der Sprecher des Hessischen Bauernverbands, Bernd Weber, rechnet damit, dass es Mitte April erst so richtig los geht. Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) eröffnet die Saison mit dem traditionellen Stechen des ersten südhessischen Spargels am 12. April auf dem Spargelhof Appel in Darmstadt.

Im Gewächshaus wurde der erste Spargel trotz Minustemperaturen schon Anfang des Monats geerntet. Bereits im Januar hatten Spargelbauern das Gemüse mit Folie abgedeckt, um die Spargeldämme davor zu schützen, dass der Regen Nährstoffe ausspült.