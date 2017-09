Mit Warnstreiks in Frankfurt, Gießen und Marburg haben Klinikbeschäftigte für mehr Personal demonstriert. Fast wäre es zu einem brisanten Aufeinandertreffen gekommen.

Rund 800 Beschäftigte beteiligten sich nach Gewerkschaftsangaben am Dienstag am Klinikum Frankfurt-Höchst und am Uni-Klinikum Gießen-Marburg an dem Ausstand. Unter dem Motto "Mehr von uns ist besser für alle" forderten sie die Aufnahme von Verhandlungen über einen Tarifvertrag, in dem eine hinreichende Personalausstattung festgeschrieben wird.

Es gehe vor allem um die Entlastung der Pflegekräfte, teilte Verdi mit. "Die Beschäftigten der Kliniken sind am Limit, die Arbeitsbelastung ist unerträglich", sagte der Fachbereichsleiter Gesundheit bei Verdi Hessen, Georg Schulze-Ziehaus.

Pfleger: "Ich würge ihnen was rein"

Uli Stroh, seit über 20 Jahren Pfleger am Standort hat dabei den Vergleich zu früher: "Damals konnte ich die Patienten noch wirklich adäquat versorgen und dann mit gutem Gewissen beruhigt nach Hause gehen." Heute dagegen wisse er schon vor dem Dienst, dass er nicht alles machen könne.

Es sei zu wenig Personal da, zu viele Patienten. "Das fängt damit an, den Patienten ordentlich mit Essen und Trinken zu versorgen. Ich würge ihm dann was rein, weil ich mit den Gedanken schon wieder woanders bin.“ Auch Verbandswechsel und Hände-Desinfektion könne wegen fehlender Zeit nicht so durchgeführt werden, wie es sein müsste.

"Wir haben nicht mal genügend Zeit, zum Pinkeln zu gehen", berichtete eine Krankenschwester aus der Anästhesie. Man könne sich auch nicht ausreichend über die Patienten informieren, die als nächstes in den OP gefahren werden. "Auf den Stationen ist es eine Vollkatastrophe, aber hier im OP ist es brandgefährlich", warnte die 33-Jährige.

Mindestausstattung soll tariflich geregelt werden

Schon lange fordere man einen Tarifvertrag zur Entlastung des Klinikpersonals, sagte Schulze-Ziehaus. Dieser müsse die Festschreibung einer personellen Mindestausstattung ebenso enthalten wie Regelungen zum Belastungsausgleich, falls die tariflichen Vorgaben nicht eingehalten werden. Außerdem verlangt Verdi, Ausbilder während der praktischen Anleitungen für Auszubildende freizustellen.

Die Linke im Landtag unterstützte die Streiks. "Es ist ein Skandal, dass gerade Krankenhäuser permanent gegen den Gesundheitsschutz verstoßen", sagte der Abgeordnete Hermann Schaus. Von der künftigen Bundesregierung forderte er, die Kliniken auch finanziell besser auszustatten. Fraktionschefin Janine Wissler mischte sich unter die Demonstranten.

Arbeitgeber halten Tarifvertrag für überflüssig

Beim Uni-Klinikum Gießen-Marburg stößt die Forderung Verdis auf taube Ohren. Es gebe bereits einen konstruktiven "Gesundheitsdialog" mit dem Betriebsrat und der Gewerkschaft, sagte der Vorsitzende der Geschäftsführung, Gunther Weiß. Gemeinsam versuche man, die Arbeitsbedingungen Schritt für Schritt zu verändern und zu verbessern. Einen Tarifvertrag brauche man dazu nicht.

Mit den Warnstreiks will Verdi deshalb den Druck erhöhen. Mit Beginn der Frühschichten wurde in Frankfurt-Höchst, Gießen und Marburg die Arbeit niedergelegt. Durch den Frankfurter Stadtteil und die Marburger Innenstadt zogen Demonstrationsteilnehmer. Vor der Stadthalle Marburg fand außerdem eine Kundgebung statt.

Demonstranten verpassen Bundesminister

Dabei verpassten die Demonstranten ausgerechnet den Besuch von Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) am Standort in Gießen. Im laufenden Wahlkampf kam er am Nachmittag auf Einladung des Gießener CDU-Bundestagsabgeordneten Helge Braun, um sich über die Lage am Uni-Klinikum zu informieren. Da waren rund 200 Beschäftigte, die noch am Morgen wenige Meter entfernt protestiert hatten, aber nicht mehr da.

Sendung: hessenschau, 19.9.2017, 19.30 Uhr