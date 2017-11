zum Artikel Gedenken an getötete Polizisten an Startbahn West : Die Todesschüsse, die alles veränderten

Frankfurt: Vor 30 Jahren erschoss ein radikaler Einzeltäter zwei Polizisten an der Startbahn West. Die Gewalt bedeutete das Aus für eine der größten sozialen Protestbewegungen in der Geschichte der Bundesrepublik. Zur Erinnerung an getötete Polizisten wurde in Wiesbaden jetzt eine Gedenktafel enthüllt. [mehr]