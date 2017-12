K+S lässt seine Salzabfälle unter anderem in die Werra fließen.

Im Streit um die Entsorgung von Salzabfällen hat K+S eine weitere außergerichtliche Einigung erzielt. Für die Zahlung einer Millionensumme lässt die thüringische Gemeinde Gerstungen ihre Klage gegen den Kasseler Konzern fallen.

Lange stritt K+S mit Umweltschützern und Kommunen über die Entsorgung von Produktionsabfällen. Dann wechselte der Konzern die Strategie und setzte auf außergerichtliche Einigungen. Mit Erfolg. Nun konnte das Kasseler MDax-Unternehmen mit der thüringischen Gemeinde Gerstungen einen weiteren hartnäckigen Widersacher besänftigen.

Für die Zahlung eines einstelligen Millionen-Betrags für die Trinkwasserförderung in der Kommune zieht diese wiederum ihre Klagen gegen die Salzwasserversenkung zurück. Eine entsprechende Vereinbarung unterzeichneten der K+S-Vorstandsvorsitzende Burkhard Lohr und Bürgermeisterin Sylvia Hartung (parteilos) am Dienstag in Gerstungen.

Zwischen Umwelt und Arbeitsplätzen

Eine genaue Summe nannte K+S nicht. Das Geld soll für Ausbau und Sanierung des Trinkwassernetzes der 6.000-Einwohner-Gemeinde fließen. Gerstungen hatte stets kritisiert, die Versenkung von Salzabwässern im hessisch-thüringischen Kalirevier gefährde das Trinkwasser der Gemeinde. Für K+S ist dieser Weg der Entsorgung essenziell für die Produktion mit über 4.000 Arbeitsplätzen. Der Konzern hat nun Rechtssicherheit, die Einigung gilt für 30 Jahre.

Es ist die zweite außergerichtliche Einigung in wenigen Wochen. Ende November hatte K+S bereits mit dem Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND) einen Vergleich geschlossen. Danach will der Konzern weniger versenken, als er darf. "Ich freue mich, dass wir nach dem Vergleich mit dem BUND nun auch mit der Gemeinde Gerstungen eine Vereinbarung geschlossen haben, von der die Umwelt und die Arbeitsplätze gleichermaßen profitieren", sagte K+S-Vorstand Lohr. Er gilt als treibende Kraft hinter den Verhandlungen, seit er im Mai die Konzernführung übernommen hat.

Werra-Anrainer noch nicht zufrieden

Teil der Vereinbarung ist auch, dass die Gemeinde sich für ein Ende der Klagen gegen einen anderen Entsorgungsweg von K+S einsetzt: die Einleitung von Kalilauge in die Werra. Dahinter steht unter anderem die Werra-Weser-Anrainer-Konferenz (WWA), ein Zusammenschluss von Verbänden und Kommunen an den Flüssen.

"Die Vereinbarung mit Gerstungen verändert für uns nichts", sagte der WWA-Vorsitzende Walter Hölzel aus dem nordhessischen Witzenhausen. Vor dem Verwaltungsgericht in Kassel seien insgesamt noch drei Klagen gegen die Einleitung von Abwässern anhängig. Gespräche mit K+S über eine außergerichtliche Einigung habe es zwar gegeben, aber keine Ergebnisse, sagt Hölzel: Der Wille zu einer Einigung sei bei K+S bisher nicht erkennbar gewesen.

