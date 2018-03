Plan: Lidl-Filiale mit Wohnungen an der Mainzer Landstraße im Frankfurter Gallus-Viertel

Plan: Lidl-Filiale mit Wohnungen an der Mainzer Landstraße im Frankfurter Gallus-Viertel Bild © Lidl

Lidl-Wohnungen in Frankfurt geplant

Eingeschossige Supermärkte sind vor allem eines: verschwendeter Platz. Nun präsentiert Lidl Pläne, die das in Frankfurt ändern sollen. Auch anderswo liegt die Discounter-Wohnung im Trend.

Grundstücke in boomenden Großstädten sind klein und teuer: Der Discounter Lidl will darum künftig Handel, Wohnungen und Büros auf engem Raum zusammenrücken. In Frankfurt sollen im Gallus auf und neben einer Filiale des Discounters 110 Wohnungen entstehen. Bislang steht auf dem 7.700 Quadratmeter-Grundstück allein ein altes Lidl-Geschäft.

Der Handelsriese mit einem Jahresumsatz von 68,6 Milliarden Euro und 10.000 Filialen in 28 Ländern arbeitet in Frankfurt mit der städtischen Wohnungsbaugesellschaft AGB zusammen. Diese soll laut Lidl auch mindestens 70 der 110 Wohnungen vermieten. Ob die Vermietung der übrigen Wohnungen Lidl selbst übernimmt, könne man noch nicht sagen, so der Konzern. Baubeginn soll 2019 sein.

Discounter-Strategie in Innenstädten

Die Idee liegt im Trend: Lidl hat solche Projekte bereits an zwei Standorten in Berlin verwirklicht, über einer Filiale in Tegernsee (Bayern) soll eine Wohngemeinschaft für Schwerstkranke entstehen.

Konkurrent Aldi Nord hatte Ende Januar angekündigt , in Berlin 2.000 Mietwohnungen zu schaffen, 30 Prozent davon Sozialwohnungen. Der Senat warb bei einem Supermarkt-Gipfel in der Bundeshauptstadt für das Wohnen auf dem Filialdach.

Auch Wiesbaden im Blick

Ob auch Lidl-Wohnungen in Frankfurt Sozialwohnungen werden, steht noch niocht fest. Sollte Lidl selbst vermieten, wolle man die Unterkünfte aber zu einem guten Preis anbieten, kündigte das Unternehmen an.

Anlässlich des Frankfurter Projekts erklärte Lidl, man habe bei seinem Expansionskurs "dicht besiedelte Großstädte mit Wohnraummangel im Blick". Für Wiesbaden und Mainz gebe es bereits erste Planungen.

"Lidl Partner beim Wohnungsbau"

Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) nennt Lidl einen verlässlichen Partner "auch beim Wohnungsbau". Die alten Schuhschachtel-Filialen sind für die Doppelnutzung aber nicht geeignet. Im Gallusviertel muss der Abrissbagger kommen, bevor die neue Filiale mit 40 Wohnungen in den oberen Etagen und 70 in einem Nachbergebäude gebaut werden kann.

In Frankfurt-Niederrad baut Lidl dagegen schon an einer Filiale, die mit weniger Fläche auskommt - allerdings ohne Wohnungen. Statt vor dem Gebäude parken die Kunden im Erdgeschoss, während der Verkauf in der ersten Etage läuft. Darum reicht die Hälfte der üblichen mindestens 6.000 Quadratmeter Fläche. Das Gebäude bekommt ein grünes Dach und eine E-Tankstelle.