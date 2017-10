Die Lufthansa hat sich mit der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin über den Kauf von Unternehmensteilen geeinigt. 1.300 Beschäftigte sollen übernommen werden. Zudem hat die Lufthansa Interesse an der italienischen Alitalia.

Die Deutsche Lufthansa AG geht mithilfe der insolventen Air Berlin auf Wachstumskurs. Für 210 Millionen Euro übernimmt Deutschlands größte Airline Unternehmensteile der zweitgrößten Fluggesellschaft, wie Air Berlin am Donnerstagmittag mitteilte. Das ist das Ergebnis langwieriger Verhandlungen.

1.300 Airberlin-Mitarbeiter können zur Lufthansa kommen

Bei dem Kauf geht es um alle Airbus-Flugzeuge der Niki Luftfahrt GmbH und alle Flugzeuge vom Typ Dash-8 der Luftfahrtgesellschaft Walter (LGW). Diese sind Teil der Air-Berlin-Gruppe. Hinzu kommen 20 Airberlin-Airbusse - insgesamt 81 Maschinen.

Auch für zahlreiche Beschäftigte von Air Berlin wurde eine Lösung gefunden: Lufthansa will 1.300 neue Mitarbeiter einstellen. Auf diese Stellen können sich den Angaben zufolge die aktuellen Mitabeiter von Air Berlin bewerben. Der Lufthansa-Aufsichtsrat hat die Gelder für den Deal bereits bewilligt. Allerdings müssen die europäischen Wettbewerbsbehörden noch zustimmen.

Interesse an Alitalia angemeldet

Gehört Alitalia bald zur Lufthansa? Bild © picture-alliance/dpa

Darüber hinaus hat die Lufthansa auch Interesse an der insolventen italienischen Fluggesellschaft Alitalia. Das teilte ein Sprecher in Frankfurt mit. Die einstige Staats-Airline hatte im Mai Insolvenz angemeldet. Die Lufthansa wird damit sehr wahrscheinlich an einem Bieterverfahren für Unternehmensteile teilnehmen.