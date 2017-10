zum Artikel In Gießen, Marburg und Höchst : 700 Klinik-Mitarbeiter legen Arbeit nieder

Im Streit um bessere Arbeitsbedingungen und mehr Personal an hessischen Kliniken haben am Dienstag rund 700 Mitarbeiter in Gießen, Marburg und Frankfurt gestreikt. Am Mittwoch geht es weiter. [mehr]