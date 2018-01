Lufthansa will mehr als 8.000 neue Mitarbeiter einstellen

Deutschlands größte Fluggesellschaft will weiter wachsen: Lufthansa stellt auch in diesem Jahr Tausende neue Mitarbeiter ein. Allein in Frankfurt werden 1.300 neue Flugbegleiter gesucht.

Im laufenden Jahr plant Lufthansa mehr als 8.000 Neueinstellungen, das wären deutlich mehr als im vergangenen Jahr. Rund die Hälfte davon entfällt auf das Kabinenpersonal. Allein etwa 2.500 Stewards und Stewardessen will die Airline an ihren Drehkreuzen Frankfurt und München einstellen, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.

In Frankfurt sind es 1.300. Insgesamt sollen bei den Fluggesellschaften der Lufthansa rund 4.000 Flugbegleiter eingestellt werden, fast doppelt so viele wie 2017.

Rund 900 neue Piloten gesucht

Lufthansa-Chef Carsten Spohr hatte bereits angekündigt, dass der Konzern in diesem Jahr Tausende Mitarbeiter neu einstellen werde. Dazu zählen nach Angaben des Unternehmens auch etwa 900 Piloten, darunter viele, die von Lufthansa ausgebildet wurden. Etwa 2.700 Neueinstellungen sind bei der kräftig wachsenden Billigtochter Eurowings geplant. Ein Teil dürften ehemalige Mitarbeiter der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin sein. Mitarbeiter werden zudem für das Tochterunternehmen Lufthansa Technik gesucht.

Rekordgewinn erwartet

Spohr erwartet für 2017 einen Rekordgewinn und in diesem Jahr Bestmarken bei den Passagierzahlen, wie er jüngst der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" sagte. Auch wenn mit einem Teil der Neueinstellungen vorhandene Stellen nachbesetzt werden, dürfte die Zahl der Mitarbeiter unter dem Strich in diesem Jahr um mehrere Tausend steigen, wie ein Sprecher sagte. Lufthansa beschäftigt konzernweit etwa 130.000 Mitarbeiter. In Hessen ist das Unternehmen mit rund 38.000 Mitarbeitern der größte Arbeitgeber.

Im vergangenen Jahr hatte Lufthansa neben konventionellen Bewerbungsprozessen elf Flugbegleiter-Castings durchgeführt, die nach eigener Aussage auf großes Interesse stießen. Über 4.500 Kandidaten seien bislang zu den verschiedenen Castings gekommen, fast 6.000 zu den regulären Bewerbertagen in Frankfurt. Knapp jeder Dritte habe eine Zusage erhalten.

Sendung: hr3, 8.1.2018, 13.00 Uhr