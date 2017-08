Air Berlin ist pleite - und deshalb steigen die Aktien der Lufthansa. Sie will nun Teile des insolventen Konkurrenten übernehmen.

30 Air-Berlin-Maschinen samt Personal hat die Lufthansa bereits im Frühjahr in ihren Flugbetrieb integriert. Nachdem die Air Berlin Gruppe am Dienstag mitten in der Urlaubszeit einen Insolvenzantrag gestellt hat, deutet alles auf ein noch größeres Engagement hin. Man befinde sich "in Verhandlungen über den Erwerb von Teilen der Air Berlin Gruppe", teilte die Lufthansa mit.

Aus dem Bundeswirtschaftsministerium hieß es, außer Marktführer Lufthansa sei eine weitere Fluggesellschaft in die Gespräche über die Übernahme von Teilen von Air Berlin einbezogen. Um welche Airline es sich handelt, bliebt zunächst unbekannt. Die Bundesregierung hat Air Berlin einen Überbrückungskredit in Höhe von 150 Millionen Euro gewährt. So kann der Flugbetrieb aufrecht erhalten werden.

Lufthansa will "schnelles Ergebnis"

In der Lufthansa-Mitteilung hieß es, man beabsichtige, die Verhandlungen zu einem "schnellen und positiven Ergebnis zu führen". Das biete "auch die Möglichkeit zur Einstellung von Personal". Lufthansa hat Flugzeuge von Air Berlin geleast, die für ihre Töchter Eurowings und Austrian Airlines fliegen.

Air Berlin ist nach Lufthansa die zweitgrößte deutsche Fluggesellschaft mit laut Geschäftsbericht zuletzt rund 8.500 Mitarbeitern. Um mehr als zwei Prozent stiegen Lufthansa-Aktien, als am Dienstag die Pleite des Konkurrenten bekannt wurde.

Air Berlin stellt Insolvenzantrag

Hauptaktionär Etihad hatte der Airline zuvor den Geldhahn zugedreht: Die Fluggesellschaft aus den Vereinigten Arabischen Emiraten hat erklärt, Air Berlin keine weitere finanzielle Unterstützung zur Verfügung zu stellen.

Man sei "zu dem Ergebnis gekommen, dass für die Air Berlin PLC keine positive Fortbestehensprognose mehr besteht", hieß es in einer Pflichtmitteilung des Unternehmens an die Börse.

Vor diesem Hintergrund hätten sie beim zuständigen Amtsgericht Berlin-Charlottenburg einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt. Bei dieser Variante des Insolvenzverfahrens würde das Management des Unternehmens weiter die Geschäfte führen.

Seit Jahren defizitär

Air Berlin fliegt seit Jahren Defizite ein, 2016 lag der Verlust bei 780 Millionen Euro. Die Lage verschärfte sich Ende März mit der Umstellung auf den Sommerflugplan. Flugausfälle und Verspätungen häuften sich danach.

Sendung: hr-iNFO, 15.08.2017, 14 Uhr